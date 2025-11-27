Haberler Yaşam Haberleri RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Diyanet ile Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 27.11.2025 07:00

RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Diyanet ile Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi tarihte?

2026 Ramazan ayının başlangıç tarihi yaklaşırken, oruç tutmayı planlayan vatandaşların ilgisi bu konuya yöneldi. Her yıl hicrî takvime göre değişen Ramazan tarihlerini öğrenmek isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı takvimi kontrol ediyor. “Ramazan bu yıl ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak?” soruları gündemdeki yerini korurken, ayın başlangıç ve bitiş tarihleri büyük merak konusu. İşte 2026 Ramazan takvimine dair detaylar…

RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Diyanet ile Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi tarihte?

11 ayın sultanı Ramazan için heyecan giderek artarken, milyonlarca Müslüman 2026 yılına ait tarihleri merak ediyor. Ramazan ayının başlangıç günü ve Ramazan Bayramı'nın hangi tarihlere denk geleceği, internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında. Peki, 2026 Ramazan ne zaman başlıyor? Bayram hangi gün kutlanacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı dini günler takvimi…

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 yılında Ramazan ayı, 18 Şubat Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece yapılacak ilk sahurla birlikte başlayacak. Oruç ibadeti 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.

Bu mübarek zaman diliminde Müslümanlar, sahurdan iftara kadar oruç tutarak hem manevi açıdan yenilenme fırsatı bulacak hem de Ramazan'ın huzur veren atmosferini yaşayacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2026 TARİHLERİ NE ZAMAN?

AREFE: 19 Mart 2026 Perşembe
1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

2026 YILI ÖNEMLİ DİNİ GÜNLER

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026

Berat Kandili: 2 Şubat 2026

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026

Kurban Bayramı: 27 – 30 Mayıs 2026

Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026

ARKADAŞINA GÖNDER
RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Diyanet ile Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi tarihte?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz