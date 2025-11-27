RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2025: Diyanet ile Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi tarihte?

11 ayın sultanı Ramazan için heyecan giderek artarken, milyonlarca Müslüman 2026 yılına ait tarihleri merak ediyor. Ramazan ayının başlangıç günü ve Ramazan Bayramı'nın hangi tarihlere denk geleceği, internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında. Peki, 2026 Ramazan ne zaman başlıyor? Bayram hangi gün kutlanacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı dini günler takvimi…