RAMAZAN AYI İBADETLERİ | Ramazan’da yapılacak ibadetler neler? İşte, okunacak dualar ve çekilecek zikirler

Ramazan ayında yapılabilecek ibadetler, müslüman aleminin gündeminde yer alıyor. Farz ibadetlerin yanı sıra nafile namazlar, zikirler ve dualar bu ayda daha fazla tercih ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarında yer alan bilgiler, ibadetlerin doğru şekilde yerine getirilmesine rehberlik ediyor. Ramazan ayı ibadetleri, manevi huzuru artıran uygulamalarla Ramazan'ın anlamını pekiştiriyor.
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.
1- Oruç tutmak,
2- Teravih namazı kılmak,
3- Kuran-ı Kerim okumak, (Hatim yapılabilir)
4- Sahura kalkmak,
5- İftara misafir çağırmak,
6- Günahların affı için tövbe etmek,
7- Ramazan umresi yapmak,
8- Zekat vermek,
9- Namazları cemaatle kılmaya özen göstermek,
10- Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde Kadir gecesini aramak ve bu kıymetli geceden istifade edebilmek,
11- Sadaka vermek,
12- Yetimi sevindirmek.
Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)
Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)
Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)
Allahım! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Allahım! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Allahım! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. (Mümtehine Suresi, 4-5. ayetler)
"Allahım beni bağış la, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver." (Müslim, "Zikir", 35)
Ramazan ayında tesbih çekmek, manevi huzuru artıran ve ibadeti güçlendiren önemli bir uygulamadır. Bu mübarek ay boyunca belirli esmalar zikredilerek dualar edilir. Bu mübarek ay boyunca düzenli olarak tesbih çekmek, ibadetleri daha bilinçli yapmaya ve manevi derinlik kazanmaya vesile olur.
Ramazan'ın ilk 10 günü (1-10. günler): Günde 100 defa "Ya Erhamerrahimin" zikri çekilir. Bu zikir, "Ey merhametlilerin en merhametlisi" anlamına gelir ve Allah'ın sonsuz rahmetine sığınmayı ifade eder.
Ramazan'ın ikinci 10 günü (11-20. günler): Günde 100 defa "Ya Gaffaraz Zünub" zikri çekilir. Bu zikir, "Ey günahları bağışlayan" anlamına gelir ve Allah'tan af ve mağfiret dilemek için okunur.
Ramazan'ın son 10 günü (21-30. günler): Günde 100 defa "Ya Atikarrikab" zikri çekilir. Bu zikir, "Ey kullarını azaptan kurtaran" anlamına gelir ve Ramazan'ın son günlerinde Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle okunur.