Ramazan ayının ilk orucunu minikler tekne orucuyla açtı

Kağıthane'de Ramazan ayının ilk gününde çocuklara yönelik "tekne orucu" iftar programı düzenlendi. Kağıthane Belediyesi tarafından yeni Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, minikler okunan ezanla tekne oruçlarını açtı. Çocukların küçük yaşta oruca alışması ve Ramazan'ın manevi atmosferini hissetmeleri amacıyla düzenlenen programa yaklaşık 200 çocuk katıldı. Çocuklara iftar menüsünde köfte, pilav, patates ve meyve suları sunuldu. Yanı sıra patlamış mısır ve pamuk şeker ikramlıkları, ramazan günlüğü ve ramazana özel ev süslemeleri hediye edildi. Program kapsamında iftarın yanı sıra çocuklara özel Ramazan etkinlikleri de yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocukların heyecanı dikkat çekti. Tekne orucu iftarına katılan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Hoşyiğit de miniklerle bir araya gelerek onların sevincine ortak oldu.

ÖZTEKİN, "ANADOLU GELENEĞİMİZ OLAN TEKNE ORUCUNU ÇOCUKLARIMIZLA BİRLİKTE YAŞADIK"

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Öztekin, çocuklarla birlikte anlamlı bir etkinlikte bir araya geldiklerini söyleyerek, " Ramazan'ın ilk gününde çocuklarımızla bir araya geldik. Anadolu geleneğimiz olan tekne orucunu bugün çocuklarımızla birlikte yaşadık. Miniklerimiz yarım gün oruç tutarak hem Ramazan ayını tanıdı hem de oruç ibadetini sevme fırsatı buldu. Düzenlediğimiz bu programla çocuklarımızla birlikte anlamlı ve güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Yarım gün boyunca oruçlarını tutan çocuklarımız, ezanla birlikte oruçlarını açtı. Böylece Ramazan'da iftarı, sahuru, teravih namazını ve bu mübarek ayın ibadet atmosferini yakından tanımış oldular. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ile de buluşma imkanı elde ettiler. Ramazan ayı boyunca her gün iftar sonrasında Kağıthane Meydanı'nda çocuklarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Program kapsamında çocuk oyunları, Karagöz-Hacivat gösterileri ve meddah etkinlikleri yer alacak. Teravih namazı sonrasında ise sohbet programları, söyleşiler ve musiki dinletileriyle Ramazan-ı Şerif'in manevi iklimini hep birlikte idrak edeceğiz. Sahur programlarında farklı gruplarla bir araya gelecek, iftar sofralarında ve çadırlarda komşularımızla buluşmayı sürdüreceğiz. Bugün burada yaklaşık 200 çocuğumuz iftarını açtı. İlkokul çağındaki çocuklarımız, bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'in manevi atmosferiyle tanışmış oldu" dedi. Çocuklar ise ilk oruçları için düzenlenen iftar programından dolayı mutlu olduklarını ve gönüllerince eğlendiklerini ifade ettiler.