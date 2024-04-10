Haberler Yaşam Haberleri Ramazan Bayramı 1. günü TV yayın akışı: 10 Nisan 2024 bayramda TV’de neler var, bugün hangi diziler yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 10.4.2024 13:32

Ramazan Bayramı 1. günü TV yayın akışı: 10 Nisan 2024 bayramda TV’de neler var, bugün hangi diziler yayınlanacak?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü akşamı televizyonda hangi dizi ve filmlerin yayınlanacağını merak eden vatandaşlar bayramda TV’de neler var, bugün hangi diziler yayınlanacak sorusuyla günlük akışı takip ediyor. Haftalık dizi ve programların bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oluyor. İşte Ramazan Bayramı 1. günü TV yayın akışı ile 10 Nisan 2024 Çarşamba günü ekrana gelecek yapımlar.

Ramazan Bayramı 1. günü TV yayın akışı: 10 Nisan 2024 bayramda TV’de neler var, bugün hangi diziler yayınlanacak?

Ramazan Bayramı 1. günü TV yayın akışı ile bayramın ilk günü hangi dizilerin yayınlanıp hangilerinin bayram arası vereceği belli oldu. Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas gibi dizilerin takipçileri, 10 Nisan 2024 tarihinde bu dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, bayramda TV'de neler var, bugün hangi diziler yayınlanacak? İşte yanıtı…

10 NİSAN 2024 RAMAZAN BAYRAMI TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Çizgi Dizi Akıncı
10:30 Çizgi Dizi Akıncı
11:00 Yerli Sinema Senin Hikayen
12:50 Yabancı Sinema Oscar Çöllerde
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Örümcek Adam Eve Dönüş
22:40 Yabancı Sinema Gerçek Kahraman
01:00 Yabancı Sinema Örümcek Adam Eve Dönüş
03:40 Mutfak Bahane
05:30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI
06:50 Baht Oyunu
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Taş Kağıt Makas
02:30 Yerli Sinema Bak Yeşil Yeşil
04:00 Yerli Sinema Bak Yeşil Yeşil
05:00 Bodrum Masalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:15 Güzel Günler
10:30 Hayat Bayram Olsa
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Yerli Sinema Şark Bülbülü
01:30 Sandık Kokusu
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Zaman Makinesi 1973
22:30 Yerli Sinema Zaman Makinesi 1973
00:30 Sakla Beni
03:00 Aramızda Kalsın
05.00 Güzel Köylü

TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:35 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
17:20 Yabancı Sinema Fındık İşi 2
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Lingo Türkiye Bayram Özel
21:40 Yerli Sinema Bayram Havası
23:45 Kara Ağaç Destanı
02:25 Alişan İle Hayata Gülümse
04:40 Lingo

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Ramazan Bayramı 1. günü TV yayın akışı: 10 Nisan 2024 bayramda TV’de neler var, bugün hangi diziler yayınlanacak?
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