Ramazan Bayramı 1. günü TV yayın akışı: 10 Nisan 2024 bayramda TV’de neler var, bugün hangi diziler yayınlanacak?

Ramazan Bayramı 1. günü TV yayın akışı ile bayramın ilk günü hangi dizilerin yayınlanıp hangilerinin bayram arası vereceği belli oldu. Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas gibi dizilerin takipçileri, 10 Nisan 2024 tarihinde bu dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, bayramda TV'de neler var, bugün hangi diziler yayınlanacak? İşte yanıtı…

10 NİSAN 2024 RAMAZAN BAYRAMI TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Çizgi Dizi Akıncı

10:30 Çizgi Dizi Akıncı

11:00 Yerli Sinema Senin Hikayen

12:50 Yabancı Sinema Oscar Çöllerde

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Örümcek Adam Eve Dönüş

22:40 Yabancı Sinema Gerçek Kahraman

01:00 Yabancı Sinema Örümcek Adam Eve Dönüş

03:40 Mutfak Bahane

05:30 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:50 Baht Oyunu

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

23:45 Taş Kağıt Makas

02:30 Yerli Sinema Bak Yeşil Yeşil

04:00 Yerli Sinema Bak Yeşil Yeşil

05:00 Bodrum Masalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:15 Güzel Günler

10:30 Hayat Bayram Olsa

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Yerli Sinema Şark Bülbülü

01:30 Sandık Kokusu

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Zaman Makinesi 1973

22:30 Yerli Sinema Zaman Makinesi 1973

00:30 Sakla Beni

03:00 Aramızda Kalsın

05.00 Güzel Köylü