Ramazan ayının ilk gününde yurdun dört bir yanında renkli manzaralar yaşandı. Birçok kentte fener alaylı, mehter takımlı yürüyüşler yapılırken, ramazan davulcularının manileri ve nostaljik görüntüler sahur sofralarına neşe kattı. İşte yurttan ramazan manzaraları:

MEŞALELİ SAHUR

İSTANBUL: Ramazan coşkusu İstanbul'da sokaklara taştı. Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde vatandaşlar fener alayı ve mehter takımı ile yürüyüş yaptı. Yeşilçimen Camii'nde teravih namazının ardından vatandaşlar cami önünde toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla ilahiler ve mehter takımı eşliğinde yürüdü. Zaman zaman tekbirlerin getirildiği yürüyüşe katılanlar, fener alayı ile birlikte ilçeyi baştan başa dolaştı.

ADANA: Çukurova ilçesi 100'üncü Yıl Mahallesi'nde bir grup davulcu, bindikleri kamyonetin kasasında meşale yakıp marşlar çaldı. Türk bayrağı da açan davulcular mahalle mahalle gezerek vatandaşları sahura kaldırdı.

NEVŞEHİR: Sahur vaktinde sokağa inen mehter takımı, vatandaşları sahura kaldırdı. Davul ve zurnanın ritmine eşlik eden mehter marşları, ramazanın manevi iklimini şehrin dört bir yanına taşıdı. Evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, marşlara alkışlarla karşılık verirken bazıları da cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Çocukların heyecanı ve büyüklerin tebessümü, sahur vaktine ayrı bir anlam kattı.

ERZURUM: Yüzlerce vatandaş Lala Paşa Camii önünden Havuzbaşı kent meydanına kadar yürüdü. Bu yıl ilk kez böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyleyen organizasyon yöneticileri fener alayı yürüyüşünü geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti.

KOCAELİ: Gebze'de fener alayı yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BURSA: Emir Sultan Hazretleri'nin türbesi ve camisinin bulunduğu mahallede yaklaşık 70 yıldır sahurda davul çalınmıyor. Türkiye'nin birçok yerinde sahur için davullar çalınırken, Emir Sultan Mahallesi'nde davul yerine "Pilava, pilava" diye seslenilerek vatandaşlar sahura kaldırılıyor.



GALATA KULESİ'NE RAMAZAN IŞIĞI

İSTANBUL'UN simge yapılarından Galata Kulesi, özel ışık ve yansıtma uygulamalarıyla ramazanın manevi atmosferine büründü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan özel görsel içerikler, Galata Kulesi'nin duvarlarına yansıtılmaya başladı. "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan" ve "Merhamet, Bağışlanma ve Huzur Ayı" ifadeleri ile İngilizce tercümeleri ilk günden yoğun ilgi gördü. Ramazan boyunca iftar saatlerinde kulenin dış aydınlatması yeşil renkle ışıklandırılacak.



Mustafa KAYA - Barış SAVAŞ - Mehtap AYDOĞAN- Ali ALTUNTAŞ - Ertuğrul ÖZDEMİR - Tolga YANIK - Yaser ÇAPAROĞLU /SABAH