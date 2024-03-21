Ramazan coşkusu Turkuvaz’da bir başka güzel

ATV ekranlarında yayınlanan "Prof Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar" programı, sadece ekranları başındaki izleyenleri değil, aynı zamanda programın çekildiği İstanbul Alibeyköy'deki Turkuvaz Medya stüdyolarına misafir olarak gelen vatandaşlara da ramazan coşkusu yaşatıyor. İftar ve sahurda ekrana gelen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu programına misafir olmak isteyenler Turkuvaz Medya binasının stüdyo bölümünde programı sabırsızlıkla bekliyor. Küçükten büyüğe, gencinden yaşlısına onlarca vatandaş, önce Hatipoğlu'nun ramazan sohbetini dinliyor, ardından Kuran ziyafeti çekiyor. Ramazan coşkusu, yine Turkuvaz Medya'nın bahçesinde kurulan iftar sofrasıyla devam ediyor.Ramazan boyunca 15 bin kişinin geldiği stüdyoda 250 kişilik bir grup var. Stüdyoya giriş yapan gençlerden üniversite mezunu Burcu Bekiroğlu (28) annesiyle birlikte gelenlerden. Burcu, "Ailece Nihat Hoca'yı seviyoruz. Turkuvaz Medya'da ramazan coşkusu var, etkinlikleri gayet güzel geçiyor" diyor. Üniversite öğrencisi İrem Namlı (19) ise arkadaşlarıyla 'Hadi Nihat Hoca'ya gidelim' deyip geldiklerini ifade ediyor.Şehit Halil İbrahim Yıldırım, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 75 kişilik bir grup ile geldiklerini söyleyen Asaf Ayar da (16) ramazanda Nihat Hoca ile bir gün geçirmek için geldiklerini söylüyor ve ekleyerek, "Hatipoğlu Hoca'yı samimi buluyorum. Öyle bulduğum için de severek geliyorum. Turkuvaz Medya'daki ramazan atmosferi gayet güzel. Burada ramazan farklı geçiyor" dedi.Nihat Hoca stüdyoya girdiğinde adeta alkış tufanı kopuyor. Herkes pürdikkat anlattıklarını dinliyor. İftara az bir süre kala dualara aminler eşlik ediyor. Programda iftar vakti ezan okunuyor. Hemen sonra gençler etrafını sarıyor, o selfie çektirmek isteyenleri kırmıyor.İmamHatipli Esmanur Yörük (16) arkadaşlarıyla birlikte Nihat Hoca ile fotoğraf çektirdikten sonra iftar çadırına gidiyor. Onunla çadıra giderken sohbet ediyoruz. İlk kez geldiğini söyleyen Esmanur, "Ramazan'da eğlenceli bir anımız oldu. İftar çadırı da çok güzel. Hazırlayanlardan Allah razı olsun. Ramazan burada farklı yaşanıyor" diyor.İftar çadırında bir masaya da biz geçiyoruz. Herkes huşu içinde iftarını açarken karşımızda oturan Pakize Altaş (54) ile koyu sohbet başlıyor: "Halkalı'dan komşular toplanıp geldik. Nihat Hoca'yı canlı canlı görmek çok güzel. Onun duygusallığı bambaşka." Hemen yanında iki ev hanımı daha var. Onlar da muhabbete dâhil oluyor. Mürvet Meral (65), "Bence herkes canlı canlı Nihat Hoca'yı görmeli. Doğal biri. Herkesi Turkuvaz Medya'da Ramazan'a çağırıyorum" derken, ev hanımı Songül Şener (56) ise "Nihat Hoca gibi ben de Diyarbakırlıyım. Etrafı çok kalabalıktı, fotoğraf çektiremedim. İçimde ukde kaldı. Bir daha geleceğim" diyerek duygularını paylaşıyor.ProfDr. Nihat Hatipoğlu: Ramazan'da burada çok büyük coşku var. Üniversiteli, liseliler ve kadınlar çok ilgi gösteriyor, bu sevindirici. Kardeş kanallarda da ramazan coşkusuyla karşılanıyor. Halkın ihtiyacına göre Hz. Peygamber'den (s.a.v.), sahabe hayatından, tasavvuf büyüklerinden ve dünyevi hayatımızdan örnekler sunuyoruz. Burada muhteşem bir ramazan havası var. Ramazan havasını halka yansıtabildiğimiz için izlendiğimizi de biliyoruz. İzleyicilerden her yıl on binlerce yeni insan namaza, oruca başlıyor.