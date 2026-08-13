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Giriş Tarihi: 13.08.2026 16:18 Son Güncelleme: 13.08.2026 16:46

Ramazan Kurt göğsünden vurularak katledilmişti! Telefoncu cinayetinde sır perdesi aralandı: Meğer cani intikam için gidip…

Aydın'ın Efeler ilçesinde 27 yaşındaki esnaf Ramazan Kurt iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda göğsünden vurularak katledilmişti. Telefoncu cinayetinde sır perdesi aralanırken cinayetle ilgili aranan 3 isim polise teslim oldu. Caninin babasının intikamını almak için gittiği ortaya çıktı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Ramazan Kurt göğsünden vurularak katledilmişti! Telefoncu cinayetinde sır perdesi aralandı: Meğer cani intikam için gidip…
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Olay, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir telefon dükkanında 12 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 BYD 219 plakalı otomobille bölgeye gelen 2 kişiden biri, iş yerinde bulunan Ramazan Kurt ile sözlü tartışmaya başladı.

GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce iş yeri sahibi Kurt göğsünden ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kurt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

OLAY BORÇ MESELESİ ÇIKTI

Ramazan Kurt'un hayatını kaybetmesinin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında cinayetin arka planına ilişkin dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. İddiaya göre, maddi sıkıntı yaşayan A.K., Ramazan Kurt'tan yaklaşık 20 milyon TL borç aldı. Borcun uzun süre ödenmemesi üzerine taraflar arasında husumet oluştuğu, Kurt'un da alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle A.K.'yi iki farklı olayda darp ettiği öne sürüldü.

CİNAYETİ İNTİKAM İÇİN İŞLEMİŞ

Son darp olayının ardından A.K.'nin yaralanması üzerine oğlu M.K.'nin babasına yapılanların intikamını almak amacıyla harekete geçtiği iddia edildi. M.K.'nin telefon dükkanına gelerek Ramazan Kurt'a tabancayla ateş ettiği, ardından kendisini dışarıda bekleyen kuzeni E.K.'nin kullandığı araçla olay yerinden uzaklaştığı ileri sürüldü.

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3 ŞÜPHELİ POLİSE TESLİM OLDU

Cinayetin ardından polis ekipleri tarafından aranan M.K., E.K. ve Y.K.'nin olaydan yaklaşık 24 saat sonra Şehit Rüştü Yetkin Polis Merkezi'ne gelerek kendileri teslim oldukları öğrenildi. Öte yandan soruşturma kapsamında A.K. de polis ekiplerince gözaltına alındığı ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#AYDIN #EFELER

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Ramazan Kurt göğsünden vurularak katledilmişti! Telefoncu cinayetinde sır perdesi aralandı: Meğer cani intikam için gidip…
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