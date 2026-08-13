Ramazan Kurt göğsünden vurularak katledilmişti! Telefoncu cinayetinde sır perdesi aralandı: Meğer cani intikam için gidip…

GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşünce iş yeri sahibi Kurt göğsünden ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kurt, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



OLAY BORÇ MESELESİ ÇIKTI



Ramazan Kurt'un hayatını kaybetmesinin ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında cinayetin arka planına ilişkin dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı. İddiaya göre, maddi sıkıntı yaşayan A.K., Ramazan Kurt'tan yaklaşık 20 milyon TL borç aldı. Borcun uzun süre ödenmemesi üzerine taraflar arasında husumet oluştuğu, Kurt'un da alacağını tahsil edemediği gerekçesiyle A.K.'yi iki farklı olayda darp ettiği öne sürüldü.