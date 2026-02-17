Ramazan’da bağırsak sağlınıza dikkat!

Sahurun gün boyu enerjiyi korumanın yanı sıra bağırsakların düzenli çalışması açısından da önemli bir öğün olduğunun altını çizen Özbay, "Sahura kalkmamak ya da sadece çay, su içip geçiştirmek uzun süre aç kalınmasına neden olur ve sindirim sistemi daha da yavaşlar. Kabızlıkla mücadelede en etkili yöntemlerden biri lif tüketimini artırmaktır. Beyaz ekmek, pirinç pilavı, makarna gibi lif oranı düşük besinlerin fazla tüketilmesi kabızlığı artırabilir. Bunun yerine tam buğday ekmeği, yulaf, bulgur, kuru baklagiller ve sebze yemekleri sofralarda daha sık yer almalıdır. Ayrıca kabuklu meyveler ve salatalar da lif açısından oldukça zengindir" diye konuştu.

BOL SU TÜKETİLMELİ

Kabızlığın en önemli nedenlerinden biri de yetersiz sıvı tüketimi olduğunu vurgulayan Özbay, "Lifli beslenme tek başına yeterli olmaz; lifin bağırsaklarda etkili olabilmesi için suya ihtiyaç vardır. İftar ile sahur arasında en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterilmelidir. Su yerine sadece çay-kahve tüketmek doğru değildir çünkü bu içecekler vücuttan su atımını artırıp susuzluğu derinleştirebilir. Bu nedenle özellikle sahurdan önce mutlaka yeterli miktarda su içilmelidir" ifadelerini kullandı.

İFTARDA HIZLI YEMEK KABIZLIĞI ARTIRIR

İftarda uzun süre aç kalmanın ardından yemekleri hızlı yenmenin sindirimi zorlaştırdığına da dikkat çeken Özbay, "İftara çorba ile başlamak, ardından 10-15 dakika ara verip ana yemeğe geçmek ise sağlıklı bir yöntem olacaktır. Sofrada mutlaka sebze yemeği veya salata bulunmalı, ekmek ve pide tüketimi ise kontrollü olmalıdır. Aşırı kızartma ve hamur işi tüketimi bağırsakları daha da yavaşlatabilir" şeklinde konuştu.