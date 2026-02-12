Ramazanda bağış tuzağı! Uzmanlar uyardı: “Yardımları doğrudan ihtiyaç sahiplerine yapın”

Dolandırıcılar, insanların paylaşma isteğini suistimal etmek için gerçeğinden ayırt edilemeyen, profesyonel görünümlü internet platformları kuruyor. Bilinen insani yardım vakıflarının isim ve logolarını kopyalayan bu sahte sayfalar, sosyal medya reklamları veya kısa mesajlar (SMS) aracılığıyla yayılıyor. İlk bakışta resmi sitelerden ayırt edilemiyor. Kullanıcılar, güven telkin eden bu bağlantılara yönlendirilerek doğrudan sahte bağış ekranlarına çekiliyor.

HUKUKÇULARDAN UYARI

Son dönemde şikayet başvurularının yoğunlaştığını belirten Avukat Gizem Gonce, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Gonce, yardımların doğru adrese ulaşması için, "Fitre ve zekât gibi ibadetlerinizi yerine getirirken mağdur olmamak adına; mümkün oldukça ihtiyaç sahiplerine doğrudan yardım yapılmalı. Bir kurumun internet sitesi aracılığıyla bağış yapılacaksa da; reklam linklerine itibar edilmemeli. Belirsiz bağlantılara karşı mesafeli olunmalı. Hatta varsa kurumun vergi numarası, açık adresi ve sabit telefon bilgileri incelenmeli. Şahıslara ait hesaplara "yardım" adı altında para gönderilmemeli. "Acil", "son saatler" gibi baskı oluşturan mesajlara karşı temkinli olunmalı." şeklinde uyarılarda bulundu. Ayrıca bağış karşılığında makbuz istenmesi gerektiğinin de altını çizdi.

"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK"

Sabah'a konuşan Avukat Gizem Gonce, Ramazan döneminde gerçekleştirilen bu tür eylemlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirildiğini belirtti. Gonce, "Dini duyguların istismar edilmesi ve bilişim sistemlerinin kullanılması halinde bu suç nitelikli dolandırıcılık kapsamına girer" dedi. Basit dolandırıcılık suçunun 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü hatırlatan Gonce, "Ancak bu tür olaylarda ceza 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve adli para cezasına kadar çıkabiliyor" ifadelerini kullandı. Kamu kurumlarının ya da dernek ve vakıf isimlerinin izinsiz kullanılmasının da suçu ağırlaştıran unsurlar arasında yer aldığını belirten Gonce, çok sayıda mağdur olması ya da suçun örgütlü işlenmesi halinde cezaların artabileceğini söyledi.