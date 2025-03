Gazzeli çocuklara gönül sofrası kuruldu

Esenler Belediyesi tarafından ramazan ayında her yıl yapılan 'Alo İftar' ve 'Eve Teslim İftar' geleneğiyle bu yıl da binlerce vatandaş orucunu açacak. Her gün 4 çeşit sıcak yemek, Esenler Belediyesi tarafından iftardan önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Başkan Mehmet Tevfik Göksu, "Esenler'de yılların geleneği 'Alo İftar' ve 'Eve Teslim İftar' ile her gün binlerce kardeşimizle gönül sofrası kuruyoruz" dedi.

Esenler Belediyesi'nin her yıl ramazanın birinci gününde düzenlediği çocuk iftarı da bu yıl Gazze'de yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Soframız da bir, gönüllerimiz de anlayışıyla ramazanın bereketini, uzun süredir zulme uğrayan, evlerinden edilen ve sevdiklerini kaybeden Gazzeli çocuklarla paylaşıyoruz" denildi.