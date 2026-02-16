Ramazanda Suriyeliler unutulmadı

Konya
'da kurulan 'Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği', Suriye
'nin İdlib
kırsalında çadır kentte kalan Suriyelilere yaklaşan ramazan öncesi gıda dağıtımı gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra çocuklara harçlık da dağıtan gönüllüler, "Soframız dolu şekilde iftarımızı yaparken onların aç olmasını düşünemezdik" diye konuştu.
Konyalı emekli Osman Demirci'nin 2016 yılında 'Oyuncaksız Çocuklar İçin Derneği' adıyla sosyal medyada kurduğu grup, 2017 yılında dernekleşti. Gönüllülerden oluşan grup, o günden bu yana hem Türkiye'de hem Afrika'da hem de Suriye'de binlerce kişiye ulaşmayı başardı. Gönüllüler bu kez de yaklaşan ramazan öncesi Suriye'nin İdlib kırsalındaki Takharim bölgesinde bulunan 4 ayrı çadır kente yardımlarını ulaştırdı. 300 aileye gıda kolilerini teslim eden gönüllüler, çocukların harçlıklarını da unutmadı. Gönüllüler, "Biz soframız dolu şekilde iftarımızı yaparken onların aç olmasını düşünemezdik. Kardeşlerimizin Ramazan ayını rahat geçirebilmesi için gıda paketlerini ulaştırdık. Suriyeliler Türk vatandaşlarını karşılarında gördüklerinde çok mutlu oluyorlar. Biliyorlar ki onların yardımına yetişeceğiz. Allah'ın izniyle emanetlerini ulaştırdık" dedi.