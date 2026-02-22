Ramazan’ın ışığı Esenler’de yükseldi

Ramazan ayıyla birlikte Esenler bambaşka bir kimliğe büründü. Esenler Belediyesi'nin Davutpaşa Caddesi'nde gerçekleştirdiği ışık ve dekor çalışmaları, İstanbul'un simge noktalarını aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. Caddeyi görenler, "Burası İstiklal değil, Esenler!" demekten kendini alamadı.

Hilal motifleri, mahya esintileri ve ışıl ışıl süslemelerle donatılan Davutpaşa Caddesi, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen vatandaşlar, Ramazan'ın manevi atmosferini yerinde yaşamak için Esenler'e akın etti. Akşam saatlerinde oluşan yoğunluk, caddeyi adeta açık hava festival alanına çevirdi. Aileler çocuklarıyla birlikte fotoğraf çektirdi, gençler ışıkların altında yürüyüş yaptı, esnaf ise artan hareketlilikten memnun kaldı. Ortaya çıkan tablo, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunun sokaklara nasıl yansıdığını bir kez daha gösterdi.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da sosyal medya hesabından paylaştığı videoya "Esenler… Bu Ramazan başka güzel…" notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, ilçedeki Ramazan coşkusunun bu yıl daha güçlü bir atmosferle yaşandığını ortaya koydu.