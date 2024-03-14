Ramazanın ışığını yakalamak için yarışacaklar

NUN Okulları'nın her yıl ramazan ayına özel, geleneksel olarak düzenlediği fotoğraf yarışması bu yıl da yapılacak. Ramazanın Işığını Yakala isimli fotoğraf yarışması Türkiye genelindeki tüm öğrencilere açık düzenleniyor. Başvurular 12 Nisan'a kadar devam edecek. Kazananlar 26 Nisan'da ilan edilecek. Yarışma 3 kategoride yapılacak. NUN Okulları'ndan yapılan açıklamada yarışmaya yönelik şu bilgilere yer verildi: "Çocuklar, gençler haydi, hep beraber ramazanın ışığını yakalayalım. Sizin gözünüzden ramazan ayını görmek ve ışığı ile aydınlanmak istiyoruz. Bu ramazan ayında da, bu ayı anlatan kareleri bizimle paylaşmaya ne dersiniz? Sofranızdan, teravih cemaatinizden, mukabelelerden, camilerimizden, ramazan şenliklerinden. Ramazan ayını hangi açıdan görmek isterseniz, seçim size kalmış. Sizin ramazan ayınızı, âdetlerinizi, gelenek ve göreneklerinizi görmek, sizin evlerinize misafir olmak istiyoruz. Fotoğrafı sizin çekmenizi, yeni ve daha önce paylaşılmamış bir fotoğraf olmasını bekliyoruz. 12 Nisan'a kadar web sitemizden başvuru formunu doldurun, çektiğiniz en iyi ramazan fotoğraflarını gönderin; tablet, fotoğraf makinesi, aksiyon kamerası gibi birbirinden güzel ödüller için yarışın."Birincilik Ödülü:Android Tablet İkincilikÖdülü: Instax FotoğrafMakinesi ÜçüncülükÖdülü: Kablosuz KulaklıkBirincilik Ödülü:Aksiyon Kamerası (DJIOSMO Pocket) İkincilikÖdülü: Android TabletÜçüncülük Ödülü: InstaxFotoğraf MakinesiBirincilik Ödülü:Aksiyon Kamerası (DJIOSMO) İkincilik Ödülü:Aksiyon Kamerası (SJCAMC200) Üçüncülük Ödülü:Instax Fotoğraf Makinesi.