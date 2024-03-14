Ramazanın ışığını yakalamak için yarışacaklar

NUN Okulları'nın her yıl ramazan ayına özel, geleneksel olarak düzenlediği fotoğraf yarışması bu yıl da yapılacak. Ramazanın Işığını Yakala isimli fotoğraf yarışması Türkiye genelindeki tüm öğrencilere açık düzenleniyor. Başvurular 12 Nisan'a kadar devam edecek. Kazananlar 26 Nisan'da ilan edilecek. Yarışma 3 kategoride yapılacak. NUN Okulları'ndan yapılan açıklamada yarışmaya yönelik şu bilgilere yer verildi: "Çocuklar, gençler haydi, hep beraber ramazanın ışığını yakalayalım. Sizin gözünüzden ramazan ayını görmek ve ışığı ile aydınlanmak istiyoruz. Bu ramazan ayında da, bu ayı anlatan kareleri bizimle paylaşmaya ne dersiniz? Sofranızdan, teravih cemaatinizden, mukabelelerden, camilerimizden, ramazan şenliklerinden. Ramazan ayını hangi açıdan görmek isterseniz, seçim size kalmış. Sizin ramazan ayınızı, âdetlerinizi, gelenek ve göreneklerinizi görmek, sizin evlerinize misafir olmak istiyoruz. Fotoğrafı sizin çekmenizi, yeni ve daha önce paylaşılmamış bir fotoğraf olmasını bekliyoruz. 12 Nisan'a kadar web sitemizden başvuru formunu doldurun, çektiğiniz en iyi ramazan fotoğraflarını gönderin; tablet, fotoğraf makinesi, aksiyon kamerası gibi birbirinden güzel ödüller için yarışın."
ÖDÜLLER NELER?
İlkokul Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü:
Android Tablet İkincilik
Ödülü: Instax Fotoğraf
Makinesi Üçüncülük
Ödülü: Kablosuz Kulaklık Ortaokul Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü:
Aksiyon Kamerası (DJI
OSMO Pocket) İkincilik
Ödülü: Android Tablet
Üçüncülük Ödülü: Instax
Fotoğraf Makinesi Lise Kategorisi Ödülleri
Birincilik Ödülü:
Aksiyon Kamerası (DJI
OSMO) İkincilik Ödülü:
Aksiyon Kamerası (SJCAM
C200) Üçüncülük Ödülü:
Instax Fotoğraf Makinesi.