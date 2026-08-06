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Giriş Tarihi: 6.08.2026 15:19

Rapçi Keskin'e silahlı klip nedeniyle operasyon: 4 gözaltı

Samsun'da rapçi Yüşa Keskin'in klip çekiminde tüfek kullanıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda kendisi ile birlikte 4 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiler.

İHA Yaşam
Rapçi Keskin’e silahlı klip nedeniyle operasyon: 4 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir klipte tüfek kullanıldığına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında operasyon düzenledi.

KLİP ÇEKİMLERİNDE TÜFEK KULLANDILAR

Çalışmada rap müzik sanatçısı Rapci Keskin olarak tanınan Yüşa Keskin (27) ile motosikleti kullanan Doğukan Urkapı (26), motosiklette elinde tüfek bulunan Doğuş Karagül (26) ve klip çekimi için tüfeği temin ettiği öne sürülen Salihcan Özuygur (27), Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

1 TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin, klip çekimlerinde tüfekle poz vererek suçu ve suçluyu övme ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında işlem başlatıldı. Operasyonda 1 tüfek ele geçirildi.

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4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Rapçi Keskin'in Instagram hesabında yaklaşık 369 bin takipçisi bulunduğu öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN

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Rapçi Keskin'e silahlı klip nedeniyle operasyon: 4 gözaltı
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