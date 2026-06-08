Rapçi Patron uyuşturucuya özendirmeden tutuklamaya sevk edildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, YouTube'da "Patron" adıyla yayın yapan rap sanatçısı Ege Erkurt hakkında inceleme başlatıldı.

UYUŞTURUCUYA ÖZENDİREN ŞARKILAR

Erkurt'un "Goal", "Hayvan", "Bıktım Yalanlarından", "Ev", "Kısasa Kısas" ve "Jet Lag" isimli şarkılarında geçen "Mary", "koka", "zula", "cigara", "kush", "mal" ve "kafam yüksek" gibi ifadelerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici nitelikte olduğu tespit edildi. Ege Erkurt'un davet usulüyle emniyete çağrılması ve şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması talimatı verildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Erkurt, savcılık ifadesi sonrasında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör