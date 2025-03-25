Rastgele ateş açtılar

İstanbul Şişli Merkez Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde bir restorana giden Erkan A., yemeğini beklediği sırada gelen motosikletli ve kasklı kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Olay esnasında restoranda bulunan Beyhan T. vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, H.M. isimli çocuk ise kırılan cam parçalarından hafif yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğer ikisinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Diğer yandan olay nedeniyle çevrede panik yaşanırken polis geniş çaplı bir çalışma başlattı.