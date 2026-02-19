Ravza öldü, annesi yaralandı

Sakarya
'nın Pamukova ilçesinde, dün sabah D-650 karayolunun karşısına geçmek isteyen anne Sevgi Ekşi (48) ve kızı Ravza Ekşi'ye (26) Adapazarı
istikametine seyir halinde olan R.S. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı yol kenarına savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Ravza Ekşi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan anne Sevgi Ekşi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü R.S. gözaltına alındı.