Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? La Liga’da El Clasico heyecanı!

El Clasico heyecanı bu hafta sonu La Liga'da sahne alıyor. Real Madrid ile Barcelona 262. kez kozlarını paylaşacak. Kylian Mbappé ve Lamine Yamal gibi yıldızların damga vuracağı dev maç öncesi, gözler milli futbolcu Arda Güler'in oynayıp oynamayacağında. Futbolseverler "Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar..
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid - Barcelona maçı 26 Ekim Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler, bu sezon LaLiga'da 9 maçta forma giyip 7'sine ilk 11'de başladı. 591 dakika sahada kalan milli futbolcu, takımına 3 gol ve 4 asist katkı sağladı.
Başarılı performansı ile adından sıkça söz ettiren Arda Güler'in Barcelona maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Guler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappe, Vinicius
Barcelona: Szczesny; E Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Rashford; Ferran