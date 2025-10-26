Haberler Yaşam Haberleri Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? La Liga'da El Clasico heyecanı!
Giriş Tarihi: 26.10.2025 16:31

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? La Liga'da El Clasico heyecanı!

İspanya La Liga’da dev heyecan yaşanıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği El Clasico’da Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Ligde zirvede yer alan Real Madrid, evinde ağırlayacağı ezeli rakibi karşısında farkı açmak istiyor. Barcelona ise Lamine Yamal önderliğinde üç puanla dönmeyi hedefliyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

El Clasico heyecanı bu hafta sonu La Liga'da sahne alıyor. Real Madrid ile Barcelona 262. kez kozlarını paylaşacak. Kylian Mbappé ve Lamine Yamal gibi yıldızların damga vuracağı dev maç öncesi, gözler milli futbolcu Arda Güler'in oynayıp oynamayacağında. Futbolseverler "Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" sorularına yanıt arıyor. İşte tüm detaylar..

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Estadio Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak Real Madrid - Barcelona maçı 26 Ekim Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

EL CLASICO REAL MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
La Liga'nın 10. haftasında oynanacak Real Madrid - Barcelona maçı S Sport, S Sport Plus ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler, bu sezon LaLiga'da 9 maçta forma giyip 7'sine ilk 11'de başladı. 591 dakika sahada kalan milli futbolcu, takımına 3 gol ve 4 asist katkı sağladı.

Başarılı performansı ile adından sıkça söz ettiren Arda Güler'in Barcelona maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Guler, Tchouameni, Bellingham; Mastantuono, Mbappe, Vinicius

Barcelona: Szczesny; E Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde; Pedri, De Jong; Yamal, Fermin, Rashford; Ferran

