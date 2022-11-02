Real Madrid Celtic maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi F grubu Real Madrid Celtic maçı canlı izle

Geceye damga vuran D Grubu'nda sıralama uzatma dakikalarında belli oldu. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Sporting, sahasında Frankfurt'a 2-1 mağlup olarak son 16 turunu rakibine kaptırdı. Diğer maçta Marsilya, Tottenham'ı konuk etti. Mücadelede 1-0 öne geçen Fransız ekibi, 90+5. dakikada yediği golle grubu 6 puanla son sırada tamamladı ve Avrupa kupalarına veda etti. 3 puanı hanesine yazdıran Tottenham ise 11 puanla liderlik koltuğuna oturdu.