Real Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11’de başlar mı?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasında, Real Madrid - Manchester City karşılaşması 6. haftanın en dikkat çeken maçı. İlk 8'e girerek direkt olarak son 16 turuna kalma, veya 9. ile 24. sıralar arasında yer alarak Play-off turunda mücadele etme hedefi olan takımlar için bu maçın sonucu hayati önem taşıyor. Real Madrid için bu prestijli maç, lig aşamasında zirveye yürüme fırsatıyken, Manchester City için de istikrarı koruma zorunluluğu anlamına geliyor. Peki; Arda Güler ilk 11'de başlayacak mı? İşte, detaylar:
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında oynanacak olan bu dev randevu, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Maçın tarih, saat ve yayın bilgileri netleşti.
|Detay
|Bilgi
|Tarih (Ne Zaman)
|10 Aralık 2025
|Saat (Saat Kaçta)
|23.00 (TSİ)
|Stadyum
|Santiago Bernabéu Stadyumu (Madrid, İspanya)
Türk futbolunun parlayan yıldızı Arda Güler teknik adam Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte daha çok süre bulmaya başladı. İstikrarlı performansıyla dikkat çeken genç yeteneğin ilk 11'de başlaması beklenenler arasında.
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Tchouameni, Ceballos; Arda Güler, Bellingham, Vinicius Jr; Fran Garcia
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Reijnders, Foden, Doku; Haaland