Haberler Yaşam Haberleri Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? La Liga maçı canlı yayın kanalı
Giriş Tarihi: 20.12.2025 22:32

Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? La Liga maçı canlı yayın kanalı

İspanya La Liga’nın 17. haftasında futbolseverler dünya devi Real Madrid ile Endülüs temsilcisi Sevilla arasındaki nefes kesen mücadeleye kilitlendi. Santiago Bernabéu’da oynanacak bu dev karşılaşma, zirve takibi açısından kritik bir öneme sahip. Milli yıldızımız Arda Güler’in kadrodaki durumu ve Real Madrid’in savunma hattındaki eksikleri merak edilirken, maçın yayın bilgileri de netleşti. Peki, Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar.

Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? La Liga maçı canlı yayın kanalı
  • ABONE OL

Liderlik koltuğu için her puanın altın değerinde olduğu La Liga'da, Real Madrid bu akşam sahasında zorlu bir sınav veriyor. Arda Güler'in ilk 11'de forma giyip giymeyeceği Türkiye'de büyük bir merakla takip edilirken, ev sahibi ekipte önemli eksikler teknik direktör Xabi Alonso'yu düşündürüyor. Öte yandan Sevilla, son haftalardaki çıkışını Bernabéu'da sürdürerek Avrupa kupaları yolunda önemli bir adım atmak istiyor. İşte bu akşamın en çok beklenen futbol şölenine dair tüm merak edilenler.

REAL MADRİD - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga 17. hafta programı kapsamında maçın takvimi şu şekilde belirlendi:

Detay Bilgi
Organizasyon İspanya La Liga (17. Hafta)
Maç Real Madrid - Sevilla
Tarih (Ne Zaman) 20 Aralık 2025 Cumartesi (Bugün)
Saat (Saat Kaçta) 23:00 (TSİ)
Stadyum Santiago Bernabéu (Madrid)

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Real Madrid - Sevilla karşılaşması, Türkiye'de yetkili yayıncı platformlar üzerinden izlenebilecek:

Yayıncı Kanal: S Sport

Mücadele S Sport kanalından canlı, naklen ve şifreli olarak ekranlara gelecektir.

ARDA GÜLER İLK 11'DE OLACAK MI?

Real Madrid'de eksikler nedeniyle Arda Güler'in bu maçta daha fazla süre alması bekleniyor. İspanyol basını, Xabi Alonso'nun genç yıldızımızı ilk 11'de değerlendirebileceğini belirtiyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? La Liga maçı canlı yayın kanalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz