Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? La Liga maçı canlı yayın kanalı

Liderlik koltuğu için her puanın altın değerinde olduğu La Liga'da, Real Madrid bu akşam sahasında zorlu bir sınav veriyor. Arda Güler'in ilk 11'de forma giyip giymeyeceği Türkiye'de büyük bir merakla takip edilirken, ev sahibi ekipte önemli eksikler teknik direktör Xabi Alonso'yu düşündürüyor. Öte yandan Sevilla, son haftalardaki çıkışını Bernabéu'da sürdürerek Avrupa kupaları yolunda önemli bir adım atmak istiyor. İşte bu akşamın en çok beklenen futbol şölenine dair tüm merak edilenler.