Real Socieadad- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına çıkıyor. Ligde oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Madrid ekibi, bu kez zorlu rakibi karşısında kazanarak serisini dört maça çıkarmayı hedefliyor. Taraftarların merak ettiği en önemli detay ise milli yıldız Arda Güler'in maç kadrosunda yer alıp almayacağı oldu. Peki, Real Sociedad- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?