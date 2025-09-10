Haberler Yaşam Haberleri Real Socieadad- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 10.9.2025 13:55

Real Socieadad- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

İspanya La Liga’da heyecan 4. hafta mücadelesiyle devam ediyor. Liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad’a konuk olacak. 9 puanla yoluna kayıpsız devam eden eflatun-beyazlılar, kritik maçta serisini sürdürmek istiyor. Futbolseverlerin gözü ise Arda Güler’in sahada olup olmayacağına çevrildi. Peki, Real Sociedad- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına çıkıyor. Ligde oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Madrid ekibi, bu kez zorlu rakibi karşısında kazanarak serisini dört maça çıkarmayı hedefliyor. Taraftarların merak ettiği en önemli detay ise milli yıldız Arda Güler'in maç kadrosunda yer alıp almayacağı oldu. Peki, Real Sociedad- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL SOCİEDAD- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 4. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Real Sociedad – Real Madrid karşılaşması sahne alacak. Kritik mücadele, 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.15'te oynanacak.

REAL SOCİEDAD- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Xabi Alonso'nun kadrosunda düzenli olarak ilk 11'de görev alan Arda Güler, geçtiğimiz Mallorca maçında takımına bir gol katkısı yapmıştı. Yıldız oyuncu, Real Sociedad karşısında da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

