Recep İvedik 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 2 ne zaman kaç yılında çekildi?

Televizyon ekranlarında Recep İvedik 2 filmini izleyenler yapımla ilgili detayları merak ediyor. Filmin her serisi gişe rekorları kırmış olup bu seri 2009 yılı yapımıdır. Komedi türündeki filmde Recep karakterinin eğlenceli hikayesi anlatılıyor. Filmin başrolünde ise senaristliğini de üstlenen Şahan Gökbakar yer alıyor. Peki; Recep İvedik 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Recep İvedik 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu gibi merak edilen tüm detaylar.

RECEP İVEDİK 2 KONUSU

Recep'in tek yakını, babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan işyerinde terör estirirken, bir yandan da işi öğrenecektir...

RECEP İVEDİK 2 OYUNCULARI

Yönetmen : Togan Gökbakar

Yapım Yılı: 2009

Türü: Komedi

Oyuncular: Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı ve Asiye Dinçsoy