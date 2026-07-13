Refah’ın şüpheli ölümü

Şanlıurfa
'da Suriye uyruklu 5 çocuk annesi 37 yaşındaki Refah Kadour, evinde ölü bulundu. Olay, dün sabah saatlerinde Haliliye
ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir apartmandan gelen yoğun ve kötü kokuyu fark eden bina sakinleri, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla adrese polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Apartmanın en üst katındaki daireye ulaşan ekipler, kapının açılmaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingirin kapıyı açmasının ardından eve giren ekipler, tek yaşayan Refah Kadour'u hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 1 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen genç kadının cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.