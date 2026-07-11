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Giriş Tarihi: 11.07.2026 17:12

Refahiye'de feci kaza: 17 yaşındaki Mert Efe yaşamını yitirdi

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki Mert Efe A. yaşamını yitirirken, aynı aileden 3 kişide yaralandı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Refahiye’de feci kaza: 17 yaşındaki Mert Efe yaşamını yitirdi
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Erzincan'ın Refahiye ilçesi Bulak Köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazası can aldı. Erzincan-Sivas kara yolunda ki kazada 17 yaşındaki Mert Efe A. hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere 3 kişide yaralandı. Kazada araçta bulunan 17 yaşındaki Mert Efe A. olay yerinde yaşamını yitirirken, İ. A., Emine A. ve Metin A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, vatandaşlar ve ekiplerin ortak çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Refahiye'de feci kaza: 17 yaşındaki Mert Efe yaşamını yitirdi
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