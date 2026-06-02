Refakatçi izni yıllık izinden düşülmeyecek

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Muş İl Özel İdaresi'nde görev yapan ve kanser tedavisi gören eşine refakat ettiği için yıllık izninden düşülen memurun mağduriyetini giderdi. Memurun 16 günlük yıllık izni, KDK'nın tavsiye kararı sonrasında "refakat izni" olarak düzeltildi ve hakkı iade edildi. Muş'ta çalışan memur, eşinin Ankara'da 21 günde bir kemoterapi aldığını ve hayati tehlikesi nedeniyle tam teşekküllü hastaneye sevk edildiğini belirtti. Ankara'ya sevkli gitmesine rağmen 2025 yılına ait 15 günlük yıllık izninin habersizce düşüldüğünü fark eden vatandaş, uygulamanın hakkaniyete aykırı olduğunu savunarak çözümü KDK'da aradı.

Başvuruyu inceleyen KDK, refakat izninin amacının birinci derece yakınları ağır hastalanan çalışanların sevdiklerinin yanında olmasını sağlamak olduğunu vurguladı. Memurun eşine refakat ettiğinin sabit olduğunu ve 6 aylık azami refakat süresini doldurmadığını belirten kurum, yıllık izinden düşülmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti. KDK, Muş İl Özel İdaresi'ne tavsiye kararı göndererek sürelerin refakat iznine çevrilmesini istedi. Tavsiye kararı üzerine geri adım atan idare, memurun yıllık izninden düşülen 16 günlük süreyi "Refakat İzni" olarak düzelterek yıllık izin bakiyesine iade etti. KDK'nın aldığı bu emsal karar, refakat sürecinde geçirilen zamanların yıllık izinden düşülemeyeceğini göstererek tüm kamu personeli için büyük bir yasal güvence oluşturdu.