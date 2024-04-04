Refakatçisi olduğu annesini hastanede öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Selma Çiftçi (62), geçen 11 Şubat'ta, Tarsus Devlet Hastanesi'nde bel fıtığı ameliyatı oldu. Bakacak kimsesi olmayan Selma Çiftçi'nin Antalya'da yaşayan ve geçmişte şizofreni teşhisi konularak tedavi gören oğlu Murat Arslan da (32) annesine refakatçi olarak geldi. Ancak enfeksiyon kapan Selma Çiftçi, taburcu edilemedi.Yaklaşık 1.5 aydır hastanenin beyin cerrahisi servisinde yatan Selma Çiftçi'nin tedavisini tamamlayan doktorlar, dün için taburcu edileceğini bildirdi. Ancak dün sabaha karşı 04.00'te anne ile oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği bıçağı çıkaran Murat Arslan, önce annesinin boğazını kesti. Ardından yine yanında getirdiği tabancıyı çıkarıp annesinin başına ateş etti. Silah sesini duyan hastanenin güvenlik görevlileri, Murat Arslan'ı yakalayarak olay yerine sevk edilen polis ekibine teslim etti. Selma Çiftçi'nin cesedi, otopsi için hastanenin morguna kaldırılırken, emniyette sorgulanan Murat Aslan'ın ifadesinde, cinayeti işlediğini hatırlamadığını söylediği öğrenildi.