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Giriş Tarihi: 13.5.2025 19:59 Son Güncelleme: 13.5.2025 21:01

Reflüje çarpan otomobilde iki kişi can verdi

Mersin'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce orta refüjdeki ağaca çarptıktan sonra elektrik direğine çarpan ticari taksideki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Reflüje çarpan otomobilde iki kişi can verdi

Yaşanan kazada Serdar G. idaresindeki ticari taksi, Erdemli ilçesi istikametinden Mersin yönünde seyir halinde bulurken, Davultepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce orta refüjdeki ağaca çarparak elektrik direğine çarptı.

Feci kazada, kullanılmaz hale gelen otomobildeki sürücü ile birlikte yanında bulunan Nevzat Çılgın Özen adlı yolcu yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılarak soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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Reflüje çarpan otomobilde iki kişi can verdi
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