Reflüje çarpan otomobilde iki kişi can verdi

Yaşanan kazada Serdar G. idaresindeki ticari taksi, Erdemli ilçesi istikametinden Mersin yönünde seyir halinde bulurken, Davultepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce orta refüjdeki ağaca çarparak elektrik direğine çarptı.

Feci kazada, kullanılmaz hale gelen otomobildeki sürücü ile birlikte yanında bulunan Nevzat Çılgın Özen adlı yolcu yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılarak soruşturmanın devam ettiği belirtildi.