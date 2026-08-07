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Giriş Tarihi: 7.08.2026 21:26

Refüje çarpan araçta acı bilanço: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Refüje çarpan araçta acı bilanço: 1 ölü, 1 yaralı
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Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, refüje çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçta bulunan kişilere müdahale etti. Yapılan kontrollerde 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 1 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ve polis ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ŞANLIURFA

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Refüje çarpan araçta acı bilanço: 1 ölü, 1 yaralı
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