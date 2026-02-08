Haberler Yaşam Haberleri Refüje çarpan otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 8.02.2026 16:13

Refüje çarpan otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi: 5 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin refüje ve akaryakıt istasyonundaki beton bloka çarptığı kazada 1’i çocuk, 5 kişi yaralandı.

DHA
Refüje çarpan otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi: 5 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, saat 10.30 sıralarında Candaroğulları Mahallesi'nde meydana geldi. M.H. idaresindeki 20 AKD 404 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje ardından akaryakıt istasyonundaki beton bloka çarptı. Kazada otomobil sürücüsü M.H. ile araçta bulunan Ş.H., Z.N.H., N.H. ile çocuk olan Ö.H. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Refüje çarpan otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz