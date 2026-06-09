Refüje çarpan sürücüden pes dedirten savunma

Kaza, Esentepe Mahallesi Ürgüp Caddesi üzerindeki Polis Evi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Önder Ö. idaresindeki 07 BVM 924 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bordür taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yolda hareketsiz kaldı.
Kazanın ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalışan sürücü, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Önder Ö., aracı kendisinin kullanmadığını iddia ederek, kazayı fark edip yardım etmek amacıyla evinden çıkan bir vatandaşı işaret edip sürücünün o kişi olduğunu öne sürdü.
Polis ekiplerinin yaptığı alkol ölçümünde Önder Ö.'nün 3.35 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde sürücünün daha önce de 4 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü ve sürücü belgesinin bulunduğu öğrenildi.
İddiaların gerçeği yansıtmadığından şüphelenen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kazaya karışan otomobili kullanan kişinin Önder Ö. olduğu belirlendi.
Polis ekiplerince yapılan işlemlerin ardından sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve 5'inci kez alkollü araç kullanmak suçlarından toplam yaklaşık 340 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobil trafikten men edildi.
Gözaltına alınan Önder Ö., işlemleri için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.