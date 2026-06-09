Refüje çarpan sürücüden pes dedirten savunma

Polis ekiplerinin yaptığı alkol ölçümünde Önder Ö.'nün 3.35 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde sürücünün daha önce de 4 kez alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü ve sürücü belgesinin bulunduğu öğrenildi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığından şüphelenen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda kazaya karışan otomobili kullanan kişinin Önder Ö. olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan işlemlerin ardından sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak ve 5'inci kez alkollü araç kullanmak suçlarından toplam yaklaşık 340 bin lira idari para cezası uygulanırken, otomobil trafikten men edildi.

Gözaltına alınan Önder Ö., işlemleri için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör