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Giriş Tarihi: 4.2.2022

Regaib Kandili coşkusu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Regaib Kandili coşkusu
Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla İstanbul'da vatandaşlar camilere akın etti. Camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinleyen vatandaşlarnamaz kılıp dua etti. İstanbul'da özellikle Eyüpsultan, Ayasofya ve Çamlıca camileri tıklım tıklım doldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Regaib Kandili'ni Eyüpsultan Camii'nde vatandaşlarla birlikte geçirdi. Aileleriyle birlikte camiye gelen vatandaşlar, cami içinde yer bulamayınca avluda namaz kıldı. Kandil sebebiyle Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesi de ziyaretçi akınına uğradı.



ERDOĞAN'DAN KANDİL MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Erdoğan, mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, paylaşımında, Hazreti Peygamber'in "Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır" duasının yer aldığı görsele de yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından "Milletimizin ve tüm İslam aleminin üç ayların başlangıcı Regaip Gecesi'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" paylaşımında bulundu.

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Regaib Kandili coşkusu
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