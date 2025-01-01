Regaib Kandili’nde 3 eser ibadete açılıyor

Ülke çapında restorasyon, konservasyon, tamirat, tadilat ve basit onarım işleri yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü yurt genelinde sürdürdüğü 250'yi aşkın restorasyon çalışmalarını tamamlayarak, her şehrin sembolü de olan tarihi camilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce vakıf eserlerinin restorasyon çalışmaları kapsamında ülke çapında bazı eserlerin açılışları gerçekleştirilecek.

Restorasyonu tamamlanan ecdat yadigârı vakıf eseri cami ve mescitler, yarın Regaip Kandili'nde yeniden ibadete açılacak. 6 Şubat Depremi'nde hasar gören Hatay Kanunî Sultan Süleyman Camii ile muhtelif restorasyonları gerçekleştirilen Edirne Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Camii ve Bilecik Pazaryeri Kara Mustafa Paşa Camii, yarın akşam ve yatsı namazlarına müteakip açılacak. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, mübarek üç ayların başlangıcında, Regaip Kandili'nde bu açılışları yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Genel Müdürlüğün ecdat yadigârı eserleri koruma görevini titizlikle yerine getirdiğini belirten Sinan Aksu, "Gerçekleştirilen restorasyonlar ihya çalışmalarımızın maddi göstergeleri olurken, mübarek bir kandil günü ve gecesinde açılışları gerçekleştirmemiz, vatandaşlarımıza ikramlarda bulunmamız da vakıf ruhunu hissedilir kılıyor, yaşatıyor" dedi.