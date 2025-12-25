Regaip Kandili dualarla idrak edildi! Tüm yurtta eller semaya yükseldi

AMASYA

Regaip Kandili, Amasya'da vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi. Kandil dolayısıyla Sultan II. Bayezid Camii'nde düzenlenen programda cemaat dualar ederek ibadetlerini yerine getirdi. Topçular Camiinde de ortaokul öğrencileri kandil programı düzenledi. Akşam namazının ardından camiye gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde manevi bir atmosfer yaşadı. Regaip Kandilini idrak eden cemaat, hem kendileri hem de İslam alemi için dua etti.