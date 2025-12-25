Regaip Kandili dualarla idrak edildi! Tüm yurtta eller semaya yükseldi

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili kapsamında camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
İSTANBUL
Eyüp Sultan Camisi'nde düzenlenen kandil programı yağışlı havaya rağmen vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Akşam namazı öncesinde camiye gelen vatandaşlar önce Hazreti Peygamber'in Mihmandarı Ebu Eyyub el-Ensari'nin türbesini ziyaret etti. Camide, akşam namazını eda eden vatandaşlar, hep bir ağızdan ilahiler okudu. Vatandaşlar, camide okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. Programın çıkışında lokum ve şeker ikram edildi.
ADANA
Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda Mevlid-i Şerif okundu, vaaz verildi.
AMASYA
Regaip Kandili, Amasya'da vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi. Kandil dolayısıyla Sultan II. Bayezid Camii'nde düzenlenen programda cemaat dualar ederek ibadetlerini yerine getirdi. Topçular Camiinde de ortaokul öğrencileri kandil programı düzenledi. Akşam namazının ardından camiye gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde manevi bir atmosfer yaşadı. Regaip Kandilini idrak eden cemaat, hem kendileri hem de İslam alemi için dua etti.
ANKARA
Ankara'da üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla camilerde program düzenlendi. Beştepe Millet Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen Regaip Gecesi Özel Programı'nda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu'nun ilahiler okuduğu programda, salavat getirildi, dua edildi. Hacı Bayram Veli Camisi'nde de cemaatin yoğun katılımıyla kandil programı düzenlendi, dualar edildi. Camilere gelen vatandaşlara, ikramda bulunuldu.
ARTVİN
Artvin'de vatandaşlar, birçok camide namaz kılıp dua etti. Merkez Camisi'nde gerçekleştirilen program ise Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam eden programda İl Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu vaaz verdi. Cami çıkışında vatandaşlara salep ikramında bulunuldu.
BALIKESİR
Balıkesir'de Regaip Kandili, tarihi Zağnos Paşa Camii'nde düzenlenen programla idrak edildi. Akşam namazının ardından camiyi dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahileri dinledi. İl Müftülüğü görevlilerince verilen vaazda gecenin önemine değinilerek dualar edildi. Yatsı namazının ardından sona eren programda, cami çıkışında vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Sındırgı ilçesinde de Ebubekir Camisi'nde ilçe müftülüğü tarafından düzenlenen organizasyonda Regaip Kandili idrak edildi.
BOLU
Bolu'da Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlar Yıldırım Bayezid Camii'ne akın etti. Bolu'nun tarihi camilerinden biri olan Yıldırım Bayezid Camii, Regaip Kandili nedeniyle bu yıl da dolup taştı. Kadın, erkek, genç ve yaşlı her yaştan vatandaşın katılım sağladığı programda manevi bir atmosfer yaşandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve dualarla gerçekleşen programda cami imamı, kandil gecesinin anlam ve önemine değinerek sevgi, hoşgörü ve dayanışmanın önemini vurguladı.
BURSA
Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Bursa'da, başta tarihi Ulu Cami ve Emirsultan Camisi olmak üzere birçok camide kandil programları düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programlarda, vatandaşlar dua etti. Namaz sonrası vatandaşlara kandil simidi, tatlı ve lokum ikram edildi.
ÇANAKKALE
Çanakkaleliler, akşam saatlerinden itibaren il merkezindeki Necip Paşa ve Şehitler camileri ile Ayvacık ilçesindeki Fatih Camisi'nde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösterdi. Programda, ilahiler okunup şehitler için dualar edildi. Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi, lokum ve gülsuyu ikramlarında bulunuldu.
DİYARBAKIR
Diyarbakır'da, üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi. İl Müftülüğünce merkez Sur ilçesinde İslam'ın 5. Harem-i Şerifi olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami'de gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, Türkçe ve Kürtçe ilahiler seslendirildi.
DÜZCE
Düzce'de Kandil dolayısıyla Merkez Büyük Camii'nde düzenlenen programda cemaat dualar ederek ibadetlerini yerine getirdi. Akşam namazının ardından camiye gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde manevi bir atmosfer yaşadı.
EDİRNE
Edirne'de Eski Cami'de gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi. İl Müftüsü Ercan Aksu, vaazında Regaip Kandili'nin kalplerin duayla arındığı müstesna gecelerden biri olduğunu söyledi. Müslümanların bu mübarek gecede günah ve hataları için Allah'tan af dilediğini belirten Aksu, tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederek üç ayların hayırlara vesile olmasını niyaz etti.
ERZURUM
Erzurum'da Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Kentte kandil dolayısıyla akşam saatlerinden itibaren camiler dolmaya başladı. Muratpaşa Camisi'ni dolduran cemaat namaz kılıp dua etti. Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Vatandaşlara cami çıkışında ikramlarda bulunuldu.
ESKİŞEHİR
Eskişehir'de Regaip Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi. Camilerde verilen vaazın ardından yatsı namazı kılındı, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.
GİRESUN
Giresun'da merkezdeki Müftüoğlu Camisi'nde program düzenlendi. İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Allah'ın rızasına uygun bir ömür sürmenin önemini vurguladı. Din görevlilerince Kur'an-ı Kerim tilavet edilip ilahiler ve kasideler okunan programda dualar edildi.
HAKKARİ
Regaib Kandili, Hakkari merkez ve köylerinde bulunan camilerde din görevlileri tarafından düzenlenen programlarla idrak edildi. Kandil vesilesiyle Kur'an-ı Kerim tilaveti ile Mevlid-i Şerif okundu. Kaside ve ilahiler söylendi. Müslümanların birlik ve beraberliği, Gazze'nin kurtuluşu ile ülkemizin mutluluk ve refahı için eller duaya kalktı.
KONYA
Konya'da mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili'nde eller semaya açıldı, dualar edildi. Hazreti Mevlana'nın türbesinin yanında bulunan Sultan Selim Camii başta olmak üzere şehir genelindeki camilerde vatandaşlar saf tuttu. Kandil gecesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Hazırlar da Sultan Selim Camii'nde vaaz verdi. Kur'an-ı Kerim okunan gecede vatandaşlar ellerini semaya açılarak dua etti.
ORDU
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Aziziye Camisi'nde de kandil programı düzenlendi. Caminin imam hatibi Muhammed Kılıç'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle program başladı. Kentteki 10 ve 11 yaşındaki hafız 5 çocuk da programda Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.
SAMSUN
Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili, Samsun'da vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi. Kandil dolayısıyla Samsun Büyük Camii'nde düzenlenen programda cemaat dualar ederek ibadetlerini yerine getirdi. Akşam namazının ardından camiye gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde manevi bir atmosfer yaşadı.