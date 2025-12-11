Regaip Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? 2026 Diyanet takvimi ile Regaib Kandili tarihi

Manevi atmosferiyle tüm İslam dünyasını saran Üç Aylar'ın müjdecisi olan Regaip Kandili, tövbe, dua ve ibadetle geçirilen en kıymetli gecelerden biridir. Kandiller müminler için affedilme ve Allah'a yaklaşma fırsatı sunar. Bu geceyi hakkıyla idrak etmek isteyen Müslümanlar, ibadet planlarını kandil gecesine göre yapıyor. İşte 2026 yılı için belirlenen Regaib Kandili tarihi ve bu gecenin faziletleri.
Regaip Kandili, Hicri takvimdeki Recep ayının başlangıcında yer alan, kutsal bir gecedir. Her yıl Miladi takvime göre değişen bu tarih, Diyanet İşleri Başkanlığının takvimiyle kesinleşmiştir.
Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece idrak edilecektir.
Regaip Kandili, adını Arapça'da "Regaib" kelimesinden alır.
Regaib Ne Demek?: Arapça kökenli olan Regaib, kelime olarak "rağbet edilen, arzu edilen, istekler, armağanlar, lütuflar" anlamına gelir. Bu gece, Allah'ın rahmetinin, lütfunun ve ihsanının diğer zamanlara göre daha bol tecelli ettiğine inanıldığı için bu ismi almıştır.
Regaip Kandili Nedir?: İslam inancına göre bu gece, Cenab-ı Hakk'ın kullarına rağbet ve lütuf gösterdiği, duaların geri çevrilmediği, af ve mağfiretin bol olduğu özel bir gecedir. Bu gece, Üç Aylar zincirinin ilk halkasını oluşturur.
Bu gece, Müslümanlar için manevi bir temizlik ve yenilenme fırsatıdır. Peygamber Efendimizin (S.A.V.) bu ayda yaptığı ibadetlerin önemine vurgu yapılır.