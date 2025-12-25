Haberler Yaşam Haberleri Regaip Kandili nedir, bu günde ne oldu? İşte 2025 yılı Regaip Kandili tarihi ve önemi
Müslümanlar için rahmet ve bereketin müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili, 2025 yılının son kandili olarak 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek. Bu mübarek gecede camilerde kandil programları düzenlenirken, evlerde de dua ve ibadetlerle gece ihya edilecek.Peki, Regaip Kandili nedir, bu gecede ne oldu? İşte Regaip Kandili’nin önemi, anlamı ve faziletleri hakkında detaylı bilgiler..

Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının başlamasıyla birlikte İslam dünyasında manevi atmosfer daha da yoğunlaşıyor. Bu kapsamda yılın son kandili olarak idrak edilecek Regaip Kandili için hazırlıklar başladı. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek gecede dua, namaz ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ibadetlerini artırmaya hazırlanırken, Regaip Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili nedir, bu gecede ne oldu?

REGAİP KANDİLİ NEDİR?

Regaip Kandili, aynı zamanda Regaib Kandili adı ile de anılır. Hicri takvime göre; Recep Ayı'ndaki ilk perşembeyi cuma gününe bağlayan gece olarak bilinir. İslam dinindeki beş mübarek kandil gecelerinden biri olarak da geçer. Regaib sözcüğü hadis ve fıkıh sözlüğünde "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarını taşır. Regaip Kandili aynı zamanda kandil zincirinin başlangıcıdır.

Kandile adını veren kelime Arapça re-ğa-be kökünden gelmekte olup kelime olarak elde edilmesi arzu edilen değerler, bir şeyi istemek arzulamak, onun için çaba sarf etmek anlamlarına gelmektedir.

REGAİP KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Hz. Muhammed'in, Regaip gecesinde ana rahmine düştüğü yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir. Regaip gecesi Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen, hadislerde gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen Recep ayı içerisinde yer almasıyla önem taşıyor.

REGAİP KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Bilinen bazı rivayetlere göre, bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği söylenir. Regaip Kandili gecesinde ibadet edip tövbe edenin, arzularına kavuşacağı ümit edilir. Recep ayının fazileti, Regaip Kandili içerisinde bulunur. Bu nedenle Recep Ayı içerisinde bolca oruç tutulması gerekir.

Bol sevap anlamını karşılayan bu özel günün ibadetle dolu geçirilmesi tavsiye ediliyor. Bu noktada önem taşıyan kandil gecesinde oruç tutmak, namaz kılmak, tövbe etmek ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetler atlanmadan yapılmaya çalışılıyor.

REGAİP KANDİLİ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Kandil gecesinin faziletleri İslam alemince araştırılıyor. Bu gecede yapılacak ibadetlerle istenecek herhangi bir şeye kavuşulacağı yönünde bilgiler bazı kaynaklarda yer alıyor. Regaip Kandili faziletini daha iyi kavramak ve ona nail olmak adına bu gecede şu sureler okunabilir:

  • Yasin Suresi: Kuran'ın kalbi olarak da kabul edilen Yasin Suresi, ölüler adına rahmet ve diriler adına hidayet kaynağıdır.
  • Fetih Suresi: Fetih suresi, zafer ve başarı için okunur. Aynı zamanda Allah'tan yardım istemek için de kullanılır.
  • İhlas, Felak ve Nas Sureleri: Bahsi geçen sureler, koruma ve şerlerden uzak durma amacıyla okunur.
