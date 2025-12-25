Regaip Kandili nedir, bu günde ne oldu? İşte 2025 yılı Regaip Kandili tarihi ve önemi

Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının başlamasıyla birlikte İslam dünyasında manevi atmosfer daha da yoğunlaşıyor. Bu kapsamda yılın son kandili olarak idrak edilecek Regaip Kandili için hazırlıklar başladı. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek gecede dua, namaz ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ibadetlerini artırmaya hazırlanırken, Regaip Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri merak ediliyor. Peki, Regaip Kandili nedir, bu gecede ne oldu?
Regaip Kandili, aynı zamanda Regaib Kandili adı ile de anılır. Hicri takvime göre; Recep Ayı'ndaki ilk perşembeyi cuma gününe bağlayan gece olarak bilinir. İslam dinindeki beş mübarek kandil gecelerinden biri olarak da geçer. Regaib sözcüğü hadis ve fıkıh sözlüğünde "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarını taşır. Regaip Kandili aynı zamanda kandil zincirinin başlangıcıdır.
Hz. Muhammed'in, Regaip gecesinde ana rahmine düştüğü yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir. Regaip gecesi Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen, hadislerde gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen Recep ayı içerisinde yer almasıyla önem taşıyor.
Bilinen bazı rivayetlere göre, bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği söylenir. Regaip Kandili gecesinde ibadet edip tövbe edenin, arzularına kavuşacağı ümit edilir. Recep ayının fazileti, Regaip Kandili içerisinde bulunur. Bu nedenle Recep Ayı içerisinde bolca oruç tutulması gerekir.
Bol sevap anlamını karşılayan bu özel günün ibadetle dolu geçirilmesi tavsiye ediliyor. Bu noktada önem taşıyan kandil gecesinde oruç tutmak, namaz kılmak, tövbe etmek ve Kur'an-ı Kerim okumak gibi ibadetler atlanmadan yapılmaya çalışılıyor.
Kandil gecesinin faziletleri İslam alemince araştırılıyor. Bu gecede yapılacak ibadetlerle istenecek herhangi bir şeye kavuşulacağı yönünde bilgiler bazı kaynaklarda yer alıyor. Regaip Kandili faziletini daha iyi kavramak ve ona nail olmak adına bu gecede şu sureler okunabilir: