REGAİP KANDİLİ ORUCU | Diyanet’e göre Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu, kaç gün tutulur?

İslam dünyasında kandil geceleri, ibadetlerin yoğunlaştığı ve manevi duyguların ön plana çıktığı özel zaman dilimleri arasında yer alıyor. 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek Regaip Kandili de bu mübarek gecelerden biri olarak kabul ediliyor. Bu gecede ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Regaip Kandili orucu hakkında bilgi arayışına girdi. Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, hangi gün tutulur?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Regaip Kandili'nin idrak edileceği tarih belli oldu. Regaip Kandili, 2025 yılının son kandili olacak.
Buna göre; Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
Regaip Kandili orucu, Recep Ayı'nın ilk Cuma'sı olan mübarek Regaip Kandili için tutulan oruçtur. Yalnız bu oruç sadece tek gün tutulmaz. Regaip Kandili orucu tutmak isteyenler sonraki günü de oruçlu bir biçimde geçirmelidir. Regaip Kandili orucu farz değil, nafile bir oruç ve ibadettir. Regaip Kandili orucunu aynı farz olan oruç gibi niyet ederek tutabilirsiniz.
Regaip Kandili'nde oruç tutmak dinimizde şöyle övülmüştür;
"Her kim Recep'ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer." (Deylemi)
"Recep, haram aylardandır. Onun günleri, altıncı kat semanın kapıları üzerinde yazılıdır. Bir kişi ondan bir gün oruç tutsa ve orucunu, Allah-ü Teâlâ'nın takvasına tamamen ayır(arak günahsız tamamla)sa, (gökte bulunan) o kapı ve o gün dile gelerek:-Ya Rabbi! Onu bağışla. Eğer orucunu Allah-ü Teala'nın takvasıyla tamamlamazsa, onun için istiğfarda bulunmazlar ve o kişiye:-Nefsin seni aldatmış, denilir." (Nüzhetül Mecâlis, Gunyetü't Talibin)
Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15).
Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.
Bu sebeple kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.
Rahmet ve mağfiretle birlikte bereket vesilesi olan Recep ayının ve üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili adete üç aylar mevsiminin karşılama sevincidir. Allah'ın nimetlerini anlamak ve O'na teşekkür etmek için de en güzel ibadetlerden biri oruçtur. Oruç ibadeti, aç kalınmakla birlikte tüm organların da günahlardan uzak durması anlamına gelir. Kalp ve dil arasındaki bağ ibadeti sağlamlaştırır. Bu nedenle dil tek başına yeterli değil kalpteki niyet önemlidir. Regaip kandili orucuna nasıl niyet edilir diye baktığımızda niyet sesli ve sessiz olarak yapılarak bütünlük sağlanmış olur. Bu nedenle dille ifade edilerek niyetlenilmese de kişi oruçludur. Regaip kandili orucu niyeti Regaip Kandilinde ya da her hangi bir zamanda oruç tutarken 'Allah'ım niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya' şeklinde niyet edilebilir.
Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir.
Recep ayının fazileti iyilik ayı: Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.