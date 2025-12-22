Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

İslam dünyasında rahmet ve bereket ayları olarak bilinen üç aylar, Aralık ayı sonunda başlıyor. Bu manevi dönemin ilk müjdecisi olan Regaip Kandili'nin tarihi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini takvimine göre yılın son günlerinde idrak edilecek bu özel gece için hazırlıklar hız kazanırken, vatandaşlar "Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
İslam dünyasında manevi yenilenmenin simgesi olarak görülen Üç Aylar, her yıl Recep ayıyla birlikte başlar. 2025 yılı dini takvimine göre Recep ayının başlangıcı 21 Aralık Pazar gününe denk geliyor. Recep ayının ilk perşembe gecesi ise Regaip Kandili olarak idrak ediliyor. Bu kapsamda, Regaip Kandili 2025 yılında 25 Aralık Perşembe gecesi Müslümanlar tarafından dualarla ve ibadetlerle karşılanacak.
2025 - 2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili
15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili
19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı
16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi
19 Mart 2026 Perşembe Arefe
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün