Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

İslam dünyasında rahmet ve bereket ayları olarak bilinen üç aylar, Aralık ayı sonunda başlıyor. Bu manevi dönemin ilk müjdecisi olan Regaip Kandili'nin tarihi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini takvimine göre yılın son günlerinde idrak edilecek bu özel gece için hazırlıklar hız kazanırken, vatandaşlar "Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...