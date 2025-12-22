Haberler Yaşam Haberleri Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?
Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili hangi güne denk geliyor, ayın kaçında?

Üç ayların 21 Aralık itibarıyla başlamasıyla birlikte gözler yılın ilk kandiline çevrildi. İslam dünyası için büyük manevi anlam taşıyan bu dönemin müjdecisi olan Regaip Kandili’nin tarihi merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 dini günler takvimine göre, ibadet ve dualarla idrak edilecek bu mübarek gece netleşti. Peki, Regaip Kandili ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?

İslam dünyasında rahmet ve bereket ayları olarak bilinen üç aylar, Aralık ayı sonunda başlıyor. Bu manevi dönemin ilk müjdecisi olan Regaip Kandili'nin tarihi merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 dini takvimine göre yılın son günlerinde idrak edilecek bu özel gece için hazırlıklar hız kazanırken, vatandaşlar "Regaip Kandili ne zaman, hangi gün?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

İslam dünyasında manevi yenilenmenin simgesi olarak görülen Üç Aylar, her yıl Recep ayıyla birlikte başlar. 2025 yılı dini takvimine göre Recep ayının başlangıcı 21 Aralık Pazar gününe denk geliyor. Recep ayının ilk perşembe gecesi ise Regaip Kandili olarak idrak ediliyor. Bu kapsamda, Regaip Kandili 2025 yılında 25 Aralık Perşembe gecesi Müslümanlar tarafından dualarla ve ibadetlerle karşılanacak.

2025 - 2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili

15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili

19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı

16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi

19 Mart 2026 Perşembe Arefe

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

26 Mayıs 2026 Salı Arefe

27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün

28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün

29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. gün

30 mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. gün

16 Haziran 2026 Salı Hicri Yılbaşı

25 Haziran 2026 Perşembe Aşure Günü

