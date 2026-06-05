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Giriş Tarihi: 5.06.2026

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında yaşamını yitiren Türk televizyonculuğun ve haber dünyasının tanınan ismi Reha Muhtar'ın cenazesi İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Reha Muhtar'ın kızı Mina, oğlu Poyraz, manevi kızı Ayşe Nazlı, Beşiktaş Jimnastik Kulubü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil, gazeteci Uğur Dündar, kuzeni gazeteci Gazıl Mezit, ailesi, yakınları, medya dünyasından isimler ve sevenleri katıldı. Reha Muhtar'ın naaşı, ikindi namazını müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
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Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
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