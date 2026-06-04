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Giriş Tarihi: 4.06.2026 11:39

Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlanıyor

Bodrum’da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Türk televizyonculuğunun ve haber dünyasının tanınan isimlerinden Reha Muhtar İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlanıyor
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Tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında yaşamını yitiren Türk Televizyonculuğun ve haber dünyasının tanınan ismi Reha Muhtar ileri derece kalp yetmezliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz diyabete bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Cenazesi Bodrum'dan İstanbul'a getirilen Gazeteci ve Televizyoncu Reha Muhtar İstanbul'daki Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde kılınacak ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ailesi, yakınları ve sevenlerinin cenaze törenine katılması bekleniyor.

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#İSTANBUL #BODRUM #REHA MUHTAR

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Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlanıyor
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