Rehabilitasyon merkezinde dehşet! Çocuğu derse gitmek istemeyince şüphelenen baba korkunç gerçekle karşılaştı: O anlar kamerada…

Olay, dün Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenme güçlüğü çeken 2'nci sınıf öğrencisi Bünyamin B.T. bir süredir eğitime gitmek istemedi.