Haberler Yaşam Haberleri Rehabilitasyon merkezinde dehşet! Çocuğu derse gitmek istemeyince şüphelenen baba korkunç gerçekle karşılaştı: O anlar kamerada…
Giriş Tarihi: 21.07.2026 12:02

Rehabilitasyon merkezinde dehşet! Çocuğu derse gitmek istemeyince şüphelenen baba korkunç gerçekle karşılaştı: O anlar kamerada…

İstanbul Büyükçekmece’de güçlüğü nedeniyle rehabilitasyon merkezine verilen 2'nci sınıf öğrencisi Bünyamin B.T. eğitime korkarak gidince aile durumdan şüphelendi. Çocuğunu Çocuğunu rehabilitasyon merkezine bıraktıktan sonra ders aldığı sınıfı pencereden izleyen baba korkunç gerçekle karşılaştı. Gördükleri karşısında dehşete düşen baba o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Rehabilitasyon merkezinde dehşet! Çocuğu derse gitmek istemeyince şüphelenen baba korkunç gerçekle karşılaştı: O anlar kamerada…
  • ABONE OL

Olay, dün Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenme güçlüğü çeken 2'nci sınıf öğrencisi Bünyamin B.T. bir süredir eğitime gitmek istemedi.

PENCEREDEN İÇERİYİ İZLEYİNCE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Çocuğunun korkarak derse girdiğini fark eden baba durumdan şüphelenerek, Bünyamin B.T.'yi sınıfa bıraktıktan sonra dersliğin penceresinden içeriyi izlemeye başladı. Bir süre sonra öğretmenin öğrenciye fiziksel şiddet uyguladığını gören baba, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Büyükçekmece'de acımasız öğretmen vakası! Rehabilitasyon merkezinde öğrenciye şiddet uyguladı | Video

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerle birlikte polis merkezine giderek öğretmen ve rehabilitasyon merkezi hakkında şikayetçi oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, öğretmen Halil İbrahim K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #BÜYÜKÇEKMECE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Rehabilitasyon merkezinde dehşet! Çocuğu derse gitmek istemeyince şüphelenen baba korkunç gerçekle karşılaştı: O anlar kamerada…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA