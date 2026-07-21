Rehabilitasyon merkezinde dehşet! Çocuğu derse gitmek istemeyince şüphelenen baba korkunç gerçekle karşılaştı: O anlar kamerada…

Olay, dün Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir özel bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrenme güçlüğü çeken 2'nci sınıf öğrencisi Bünyamin B.T. bir süredir eğitime gitmek istemedi.
PENCEREDEN İÇERİYİ İZLEYİNCE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI
Çocuğunun korkarak derse girdiğini fark eden baba durumdan şüphelenerek, Bünyamin B.T.'yi sınıfa bıraktıktan sonra dersliğin penceresinden içeriyi izlemeye başladı. Bir süre sonra öğretmenin öğrenciye fiziksel şiddet uyguladığını gören baba, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Büyükçekmece'de acımasız öğretmen vakası! Rehabilitasyon merkezinde öğrenciye şiddet uyguladı | Video