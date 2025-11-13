Reklam panolarına çarpan genç sürücüsü hayatını kaybetti

Marmaris'te Hatipirimi Mahallesi Yeni Datça Yolu Mezarlık Kavşağı'nda, 13 Kasım 2025, saat 02.20 sıralarında 26 yaşındaki Cengiz Can yönetimindeki motosiklet, Eski Datça Yolu istikametinden Mezarlık Kavşağı yönüne seyrederken Hasan Işık Caddesi'nde kaldırıma çıkarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet, Yeni Datça Yolu'nda kaldırım kenarındaki reklam panolarına çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Cengiz Can ağır şekilde yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen Can, Marmaris Devlet Hastanesi'nde saat 03.10'da hayatını kaybetti. Kazanın ardından yapılan incelemede sürücünün ehliyet sahibi olduğu, kask takmadığı ve promil değerinin tespit edilemediği bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.