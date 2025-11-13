Haberler Yaşam Haberleri Reklam panolarına çarpan genç sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 13.11.2025 22:43 Son Güncelleme: 13.11.2025 22:46

Reklam panolarına çarpan genç sürücüsü hayatını kaybetti

Marmaris’te, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Cengiz Can, kaldırıma çıkarak reklam panolarına çarptı. Can, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Reklam panolarına çarpan genç sürücüsü hayatını kaybetti

Marmaris'te Hatipirimi Mahallesi Yeni Datça Yolu Mezarlık Kavşağı'nda, 13 Kasım 2025, saat 02.20 sıralarında 26 yaşındaki Cengiz Can yönetimindeki motosiklet, Eski Datça Yolu istikametinden Mezarlık Kavşağı yönüne seyrederken Hasan Işık Caddesi'nde kaldırıma çıkarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet, Yeni Datça Yolu'nda kaldırım kenarındaki reklam panolarına çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Cengiz Can ağır şekilde yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen Can, Marmaris Devlet Hastanesi'nde saat 03.10'da hayatını kaybetti. Kazanın ardından yapılan incelemede sürücünün ehliyet sahibi olduğu, kask takmadığı ve promil değerinin tespit edilemediği bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Reklam panolarına çarpan genç sürücüsü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz