İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bazı şirketler üzerinden "Kripto Para Borsası" adı altında reklamlar veren, yüklü miktarlarda paralar ödeyerek parlak bir imaj çalışması yürüten ve dolandırıcılık yapan bir şebekeyi tespit etti. Tuzağa düşürdükleri ve olmayan Kripto Para Borsası'na para yatırmalarını sağladıkları çok sayıda kişiyi dolandıran şebeke üyelerinin yurt dışından bazı sponsorluklar alarak mağdurlar üzerinde ilk olarak güven oluşturdukları, para yatırmalarını sağladıkları insanları dolandırdıkları ve organize bir "Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç Geliri Aklama" şebekesinin üyesi oldukları belirlendi.

Reklam verip dolandırdılar… 166 milyon liralık mal varlıklarına el konuldu…

8 ŞEBEKE ÜYESİ YAKALANDI

Ana şirkete bağlı ve "Paravan" olarak kullanılan dört şirket daha tespit edildi. Firma sahibi ve şebeke lideri olan Y.U.'ya ve diğer şebeke üyelerine ait piyasa değeri toplamda 166 milyon 864 bin lira olan dört konut, bir arsa ve bir araca el konuldu. Şebeke üyelerinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sekiz şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.