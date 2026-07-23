Rekolte yüksek gözler fiyatta

Karadeniz'de 2026 yılı fındık hasadı, rakım durumuna göre ağustos ayının ilk yarısında başlayacak. Üreticiler, sahil kesiminde 1-10 Ağustos, orta kesimlerde 10-20 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 20 Ağustos'tan sonra kademeli olarak başlayacak hasat öncesinde bahçelerinde gübreleme ve temizlik çalışmalarını tamamlayarak yeni sezon hazırlıklarını bitirdi. Yeni sezon fındık alım fiyatının önümüzdeki günlerde açıklanması beklenirken, Trabzon'daki fındık üreticileri bu yıl rekolte ve kalite beklentisinin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu belirtti. Sezon öncesi SABAH'A konuşan fındık üreticileri ,önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak yeni sezon alım fiyatında enflasyon farkının dikkate alınmasını ve üreticiyi memnun edecek makul bir fiyat belirlenmesini beklediklerini ifade etti. Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyyüp Ergan, geçen yıla göre daha yüksek rekolte ve kaliteli ürün beklediklerini belirterek, açıklanacak alım fiyatında enflasyon farkının dikkate alınmasını ve üreticiyi memnun edecek bir fiyat belirlenmesini istediklerini söyledi. Fındık üreticisi Zübeyde Çağlar (61), geçen sezon fındığı 200 TL'den sattıklarını belirterek, "Bahçelerimizin tüm bakım çalışmalarını tamamlayarak yeni sezona hazırlandık. Bu yıl rekoltenin yüksek, ürün kalitesinin ise oldukça iyi olmasını bekliyoruz. Her zaman üreticinin yanında olan Cumhurbaşkanımızın, bu sezon da bizleri memnun edecek bir fındık alım fiyatı açıklayacağına inanıyoruz" dedi. Hanife Çuvalcı (57) ise, hasat sezonu için hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Tahminimize göre 15 Ağustos itibarıyla bahçelerimize girerek hasada başlayacağız. Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı fındık alım fiyatının, her zaman olduğu gibi bu yıl da üreticiyi memnun edeceğine inanıyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör