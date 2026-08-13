Rekor sıcaklar geliyor

Küresel ısınmada kritik eşik olan 1.5 derece sınırının aşılmasıyla iklim krizinin etkileri büyürken, uzmanlar Türkiye
'yi de ilgilendiren son 150 yılın en güçlü El Nino dönemine karşı uyarıyor. Prof. Dr. Ceyhun Özçelik, El Nino'nun taşkın, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarını artırabileceğini belirtti. Son 3 yıllık ortalamada 1.5 derecelik limitin aşıldığını söyleyen Özçelik, 10 yıl içinde sıcaklıkların daha da yükseleceğini ifade etti. Türkiye kıyılarındaki deniz suyu sıcaklıklarının artmasının kıyılarda şiddetli yağış, iç bölgelerde kuraklık riskini yükselttiğini belirten Özçelik, Akdeniz'in batısında deniz suyu sıcaklıklarının 7-8 derece arttığını söyledi. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, güçlü El Nino yıllarında Türkiye'de sıcak hava dalgaları, deniz suyu sıcaklığı ve orman yangını riskinin artabileceğini belirtti. 11-16 Ağustos döneminde kuzey ve kuzeydoğuda yerel sağanak ve serinlemeler, güney ve iç kesimlerde ise yüksek sıcaklık bekleniyor.