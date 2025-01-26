Rengi siyaha dönüp köpüren Ceyhan’da balık ölümleri

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden başlayıp 509 kilometrelik bir alana uzanarak, Akdeniz'de İskenderun Körfezi'ne dökülen ve tarımsal faaliyetlerde kullanılarak Çukurova'ya can suyu veren Ceyhan Nehri'ndeki kirlilik dikkat çekici boyutlara ulaştı. Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Özler Mahallesi'nden geçen nehir suyunda tekrar balık ölümleri yaşandı. Bölgede binlerce balığın öldüğü ve kıyıya vurduğu görülürken, tarımsal amaçlı kullanılan suyla narenciye bahçeleri de sulanıyor. Nehre çok yakın noktalarda arıcılık da yapılıyor. Öte yandan, bulanık ve koyu renkteki sudan yayılan yoğun kötü koku dayanılmaz bir hal almasına karşın bölgede hava sıcaklığının kış mevsiminin üzerinde olması nedeniyle zaman zaman gençlerin suya girmesi ve balık tutması da dikkat çekti. Mahalleli, bazı bölgelerde üzeri beyaz köpükle kaplanan kirli su kaynağından sulanan narenciyelerin ve tutulan balıkların, tüketilmesi durumunda halk sağlığını tehdit etmesinden endişe duyduklarını söyledi.