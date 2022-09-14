Haberler Yaşam Haberleri Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Rennes maçı hazırlıklarını tamamladı! Muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri
Giriş Tarihi: 14.9.2022 16:07

Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Rennes maçı hazırlıklarını tamamladı! Muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Avrupa Ligi 2. hafta maçına çıkıyor. İlk maçta Dinamo Kiev’i yenen sarı kanarya, şimdi Fransa deplasmanına gidiyor. Haliyle Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve Rennes Fenerbahçe maçı canlı yayın hakkında araştırmalar da hız kazandı. Hedef olarak en az UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalini belirleyen sarı kanarya, Jorge Jesus ile hedefini başarmak istiyor. Peki, Rennes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? işte detaylar…

Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Rennes maçı hazırlıklarını tamamladı! Muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Fransa'ya gidecek olan 24 kişilik kadroya karar verdi. Gidenlerden 18 oyuncu maç kadrosuna dahil olacak. Futbolseverler de Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçları ile gruplar daha da şekillenecek. Peki, Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, maç ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

FENERBAHÇE'NİN RENNES KADROSU AÇIKLANDI

Fransa'ya Rennes deplasmanın gidecek 24 kişilik kafile belli oldu. Kadro şu şekilde:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.

RENNES'DE BİRÇOK SAKAT BULUNUYOR

Sezona iyi başlayamayan Rennes, sakatlıklarla boğuşuyor. Baptiste Santamaria (orta saha), Arnaud Kalimuendo (santrafor), Warmed Omari (stoper) ve Jeremy Doku (sağ açık) sakatlıklarından dolayı Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Rennes: Mandanda; Traore, Rodon, Theate, Meling; Ugochukwu, Tait; Bourigeaud, Majer, Sulemana; Abline

Fenerbahçe: Altay; Henrique, Szalai, Peres; Ferdi Kadıoğlu, İrfan Kahveci, Arao, Crespo, Alioski; King, Pedro

RENNES FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçı Rennes Fenerbahçe, 15 Eylül 2022 saat 22.00'da oynanacak.

RENNES FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Rennes Fenerbahçe maçı Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

B GRUBU PUAN DURUMU

1 – Rennes 3 puan

2 – Fenerbahçe 3 puan

3 – Dinamo Kiev 0 puan

4 – AEK 0 Puan

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Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Rennes maçı hazırlıklarını tamamladı! Muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri
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