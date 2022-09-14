Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Rennes maçı hazırlıklarını tamamladı! Muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Fransa'ya gidecek olan 24 kişilik kadroya karar verdi. Gidenlerden 18 oyuncu maç kadrosuna dahil olacak. Futbolseverler de Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçları ile gruplar daha da şekillenecek. Peki, Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, maç ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
FENERBAHÇE'NİN RENNES KADROSU AÇIKLANDI
Fransa'ya Rennes deplasmanın gidecek 24 kişilik kafile belli oldu. Kadro şu şekilde:
Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.
MUHTEMEL 11'LER
Rennes: Mandanda; Traore, Rodon, Theate, Meling; Ugochukwu, Tait; Bourigeaud, Majer, Sulemana; Abline
Fenerbahçe: Altay; Henrique, Szalai, Peres; Ferdi Kadıoğlu, İrfan Kahveci, Arao, Crespo, Alioski; King, Pedro
RENNES FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçı Rennes Fenerbahçe, 15 Eylül 2022 saat 22.00'da oynanacak.
RENNES FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Rennes Fenerbahçe maçı Exxen ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.