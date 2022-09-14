Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Rennes maçı hazırlıklarını tamamladı! Muhtemel 11’ler ve canlı yayın bilgileri

Fenerbahçe Fransa'ya gidecek olan 24 kişilik kadroya karar verdi. Gidenlerden 18 oyuncu maç kadrosuna dahil olacak. Futbolseverler de Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçları ile gruplar daha da şekillenecek. Peki, Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, maç ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...