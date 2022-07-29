Resesyon ne demek, nedir, olursa ne olur? Ekonomide resesyon ne anlama gelir?

ONS ALTIN FİYATLARI İÇİN PRİM YÜZDE 2'Yİ AŞTI

Altın haftanın son işlem gününde 1.768 dolar seviyesini test etti. Altında haftalık prim yüzde 2'yi aştı.

Fed bu hafta yapılan toplantıda 75 baz puan artış kararı alırken veriler ABD'nin teknik resesyon yaşadığına işaret etti ve merkez bankasının enflasyonla mücadelesinde daha az agresif hareket edeceği değerlendirmelerine neden oldu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ekonominin mevcut durumuyla ilgili "bardağın dolu tarafını gören" bir değerlendirme yaparak enflasyonu dizginlemek için ekonomide bir yavaşlama yaşanmasının şart olduğunu ancak bunun ülkenin resesyona girdiği anlamına gelmediğini belirtti.

"Fed defalarca enflasyonu kontrol altına almanın öneminin altını çizdi ve fiyat baskılarında kayda değer iyileşmeler görülmediği sürece bu pozisyonunu terketmeyebilir" diyen Kotak Securities Kıdemli Analisti Madhavi Mehta, "Dolayısıyla evet Fed faiz artışlarını yavaşlatabilir ama bu yakın zamanda olmayabilir ve piyasada yaşanan mevcut altın heyecanının geçici olduğu ortaya çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.