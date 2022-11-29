Haberler Yaşam Haberleri Resident Evil Village Sistem Gereksinimleri – Resident Evil 8 Village Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:06 Son Güncelleme: 29.11.2022 15:06

Resident Evil Village Sistem Gereksinimleri – Resident Evil 8 Village Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Resident Evil Village sistem gereksinimleri konusu ve Resident Evil Village PC kaldırır mı sorusu, bir hayatta kalma oyunu olan Resident Evil Village’ı bilgisayarına yüklemek isteyen kişilerin yanıtını aradıkları sorular arasındadır. Pek çok oyuncunun oynamak üzere tercih ettiği bir oyun olan Resident Evil Village hakkında; Resident Evil Village önerilen minimum sistem gereksinimleri ve Resident Evil Village kaç GB Ram istiyor konularını bu yazımızda bulabilirsiniz.

Resident Evil Village Sistem Gereksinimleri – Resident Evil 8 Village Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?

Resident Evil Village sistem gereksinimleri hakkındaki bilgileri bu oyunu oynamak ve bilgisayarına kurmak isteyen kişiler araştırmaktadır. Çünkü günümüzde bulunan bilgisayarların içerdiği sistemler birbirinden farklılık göstermektedir ve ne yazık ki her oyun her bilgisayar için uygun olmayabilmektedir. Bu nedenle Resident Evil Village oyunu hakkında Resident Evil 8 Village kaç GB ram istiyor ve Resident Evil Village önerilen minimum sistem gereksinimleri bilinmesi gereken konulardır.

Resident Evil Village Sistem Gereksinimleri

Resident Evil Village oyununu bilgisayara kurabilmek ve rahat bir şekilde oyununuzu oynayabilmek için bilgisayarınızın sahip olması gereken bazı sistem gereksinimleri bulunmaktadır.

Resident Evil Village Minimum Sistem gereksinimleri:

64- bit işlemci ve işletim sistemi gereklidir.

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 bit

İşlemci: AMD Ryzen 3- 1200/ Intel Core i5 -7500

Bellek: 8 GB (RAM)

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 560 with 4GB VRAM/ NVIDIA Ge Force GTX 1050 - Ti with 4GB VRAM

DirectX: Sürüm 12

Resident Evil Village Önerilen Sistem gereksinimleri:

64- bit işlemci ve işletim sistemi gereklidir.

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600, Intel Core i7 8700

Bellek: 16 GB (RAM)

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 ／ NVIDIA GeForce GTX 1070

DirectX: Sürüm 12

Resident Evil Village Kaç GB Ram İstiyor?

Resident Evil Village oynayabilmek için bilgisayarınızın minimum 8 GB RAM'ı olması gereklidir. Bilgisayarınızda 8 GB RAM bulunuyorsa Resident Evil Village oyununu oynayabilmeniz mümkündür. Ancak önerilen 16 GB RAM olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Resident Evil Village oyununu oynayabilmek için en temel kurulum dahil olmak üzere bilgisayarınızda 50 GB boş depolama alanı olmalıdır.

Resident Evil Village PC Kaldırır Mı?

Resident Evil Village oyununu bilgisayarına kurmak isteyenler eğer bilgisayarları Resident Evil Village oyunu için verilen minimum sistem gereksinimlerini karşılıyor ise oyunu bilgisayarlarına kurabilirler.

Resident Evil 8 Village Kaç FPS?

Resident Evil Village Ray Tracing Off için önerilen sistem gereksinimleri; 1080p ekran çözünürlüğü ve 60 FPS'dir.

Resident Evil Village Ray Tracking On için önerilen sistem gereksinimleri ise 4K ekran çözünürlüğü ve 45 / 60 FPS'dir.

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Resident Evil Village Sistem Gereksinimleri – Resident Evil 8 Village Kaç GB Ram İstiyor ve Minimum PC Gereksinimleri Neler?
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