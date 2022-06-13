Resim Müzesi Giriş Ücreti - Beşiktaş Resim Müzesi Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

1857 yılında veliaht dairesi olarak inşa edilen bu yapı 1937 ile 2010 yılları arasında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi olarak hizmet vermiştir. 2010-2014 arasında gerçekleştirilen restorasyon sonucunda Milli Saraylar Resim Müzesi olarak yeniden ziyarete açılmıştır. Şehrin popüler noktalarına gerçekleştirilen ziyaretler esnasında mutlaka görülmesi gereken Resim Müzesi sanat aşıklarını büyülemeye devam ediyor. Müzeye giriş içim merak edilen tüm detayları ve Beşiktaş Resim Müzesi kimlere ücretsiz ziyaret hakkı tanıyor sizler için derledik.

Resim Müzesi Giriş Ücreti

Milli Saraylar Resim Müzesi İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alır. Kolayca ulaşım sağlanabilecek Resim Müzesi diğer müzelerde olduğu gibi belli bir miktar giriş ücreti ödenerek girilebilen alanlardandır.

Özel aracınızla ulaşmak istediğiniz Dolmabahçe Sarayı'nın otoparkını kullanarak müzeye ulaşım sağlamak mümkündür. Toplu taşımalar için de uygun ulaşım ücretleri ödeyerek müzeye giriş sağlanabilir. Müze Kart ya da böyle özelliği bulunan Banka kartlarınızı kullanarak Resim Müzesi'ne giriş yapabilirsiniz.

Beşiktaş Resim Müzesi Girişi Ne Kadar?

Beşiktaş Resim Müzesi giriş ücreti Dolmabahçe Sarayı'nın gezilmek istenilen alanlarına göre değişiklik gösterir. Her alan için ayrı bir ödeme yapılması gerektiği için sadece Resim Müzesi giriş ücreti dikkate alınırsa 2022 yılında tam biletler 40 TL olarak belirlenmiştir.

Belirlenen bu giriş ücreti yerli ziyaretçilere özgüdür. Yerli ve indirimli olarak giriş yapacak kişiler 15 TL ödemektedir. Yabancı uyruklu turistlerin Milli Saraylar Resim Müzesi giriş ücreti 90 TL'dir. Müze giriş saatler 09:00 – 18:00 zaman aralığında açık olduğu için bu zaman dilimlerini göz önünde bulundurarak Resim Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

Beşiktaş Resim Müzesi Kimlere Ücretsiz?

Dolmabahçe Sarayı'nın ziyaret etmek isteyenlerin mutlaka görmesi gereken Beşiktaş Resim Müzesi 2022 yılında tam bilet olarak 90 TL'ye hizmet veriyor. Ancak Resim Müzesi giriş ücreti ücretsiz olsun derseniz Müze Kart çıkartmanız gerekiyor. Bu kart sayesinde başta Beşiktaş Resim Müzesi başta olmak üzere tüm müzelere (özel müzeler hariç) ücret ödemeden giriş yapabilirsiniz.