Haberler Yaşam Haberleri Resim Müzesi Giriş Ücreti - Beşiktaş Resim Müzesi Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?
Giriş Tarihi: 13.6.2022 18:00 Son Güncelleme: 13.6.2022 18:01

Resim Müzesi Giriş Ücreti - Beşiktaş Resim Müzesi Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

Resim Müzesi Giriş Ücreti - Beşiktaş Resim Müzesi Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?

Yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistleri ağırlayan İstanbul onlarca tarihi dokuyu bünyesinde barındırdığı gibi pek çok müzeye de ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin her anlamda gözbebeği olarak kabul edilen İstanbul’a yolunuz düşerse mutlaka uğramanız gereken yerlerden biri de Resim Müzesi’dir. Bir diğer ismiyle Milli Saraylar Resim Müzesi olarak anılan bu özel yer Dolmabahçe Sarayı’nın dört ana bölümünden biridir. Yerli ve yabancı her yaştan insanın mutlaka görmesi gereken Resim Müzesi giriş ücreti, Beşiktaş Resim Müzesi girişi ne kadar, kimlere ücretsiz sizler için tek bir başlık altında topladık.

1857 yılında veliaht dairesi olarak inşa edilen bu yapı 1937 ile 2010 yılları arasında İstanbul Resim ve Heykel Müzesi olarak hizmet vermiştir. 2010-2014 arasında gerçekleştirilen restorasyon sonucunda Milli Saraylar Resim Müzesi olarak yeniden ziyarete açılmıştır. Şehrin popüler noktalarına gerçekleştirilen ziyaretler esnasında mutlaka görülmesi gereken Resim Müzesi sanat aşıklarını büyülemeye devam ediyor. Müzeye giriş içim merak edilen tüm detayları ve Beşiktaş Resim Müzesi kimlere ücretsiz ziyaret hakkı tanıyor sizler için derledik.

Resim Müzesi Giriş Ücreti

Milli Saraylar Resim Müzesi İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alır. Kolayca ulaşım sağlanabilecek Resim Müzesi diğer müzelerde olduğu gibi belli bir miktar giriş ücreti ödenerek girilebilen alanlardandır.

Özel aracınızla ulaşmak istediğiniz Dolmabahçe Sarayı'nın otoparkını kullanarak müzeye ulaşım sağlamak mümkündür. Toplu taşımalar için de uygun ulaşım ücretleri ödeyerek müzeye giriş sağlanabilir. Müze Kart ya da böyle özelliği bulunan Banka kartlarınızı kullanarak Resim Müzesi'ne giriş yapabilirsiniz.

Beşiktaş Resim Müzesi Girişi Ne Kadar?

Beşiktaş Resim Müzesi giriş ücreti Dolmabahçe Sarayı'nın gezilmek istenilen alanlarına göre değişiklik gösterir. Her alan için ayrı bir ödeme yapılması gerektiği için sadece Resim Müzesi giriş ücreti dikkate alınırsa 2022 yılında tam biletler 40 TL olarak belirlenmiştir.

Belirlenen bu giriş ücreti yerli ziyaretçilere özgüdür. Yerli ve indirimli olarak giriş yapacak kişiler 15 TL ödemektedir. Yabancı uyruklu turistlerin Milli Saraylar Resim Müzesi giriş ücreti 90 TL'dir. Müze giriş saatler 09:00 – 18:00 zaman aralığında açık olduğu için bu zaman dilimlerini göz önünde bulundurarak Resim Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

Beşiktaş Resim Müzesi Kimlere Ücretsiz?

Dolmabahçe Sarayı'nın ziyaret etmek isteyenlerin mutlaka görmesi gereken Beşiktaş Resim Müzesi 2022 yılında tam bilet olarak 90 TL'ye hizmet veriyor. Ancak Resim Müzesi giriş ücreti ücretsiz olsun derseniz Müze Kart çıkartmanız gerekiyor. Bu kart sayesinde başta Beşiktaş Resim Müzesi başta olmak üzere tüm müzelere (özel müzeler hariç) ücret ödemeden giriş yapabilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrete zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak? SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret zammı açıklaması!
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken Temmuz zammı ve enflasyon farkı mesajı!
Bakan Koca 'Acı günümüz' diyerek duyurdu! 2 hemşireden üzücü haber...
EMEKLİ ZAMMI 2022 ne zaman açıklanacak? En az 1173 TL artış masada! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge tablosu güncellendi! İşte 50'yi aşkın meslekte emekli ikramiyesi ve maaşı hesap tam listesi
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan polise yumruk atan HDP'li vekile sert tepki: Bunun adı kalleşliktir, namussuzluktur!
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
E okul ne zaman kapanıyor, 2.dönem not girişi kapandı mı, ne zaman yapılacak? MEB 2022 E okul VBS giriş ekranı ile devamsızlık ve karne notu sorgulama ekranı!
SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu Başkanlık vekaletini İYİ Partili Aksu'ya verdi CHP karıştı!
Evde bakım maaşı ödemeleri başlıyor! 13 Haziran 2022 Evde bakım maaşı parası yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?
ARKADAŞINA GÖNDER
Resim Müzesi Giriş Ücreti - Beşiktaş Resim Müzesi Girişi Ne Kadar, Kimlere Ücretsiz?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA